مدرب منتخب المغرب ينصح أشرف بن شرقي بالعودة إلى أوروبا.. وتطور في أزمة عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

أكد مصطفى حجي المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب المغرب ونجم الكرة المغربية السابق أن الباب مفتوح أمام المحترفين المغاربة الذين يلعبون في الدوري المصري للانضمام لمنتخب المغرب.

وقال مصطفى حجي عبر تصريحات تلفزيونية: "الفرصة متاحة للجميع للانضمام إلى المنتخب المغربي ومن بينهم المحترفون بالدوري المصري، أتابعهم بشكل جيد ولديهم فرص جيدة للانضمام لصفوف منتخب بلادهم ولكن عليهم أن يجتهدوا أكثر من ذلك".

وأضاف المدرب المساعد لمنتخب أسود الأطلسي أن أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي نادي الزمالك نجحا في تقديم أوراق اعتمادهما بعدما قدما مستوى طيبا خلال مشاركتهما مع ناديهما، وهو ما ينطبق على وليد أزارو لاعب النادي الأهلي والمعار للاتفاق السعودي.

ونصح مصطفى حجي أشرف بن شرقي بالعودة للاحتراف الأوروبي مجددا، إذ قال إنه لديه المؤهلات التي تساعده على اللعب في أكبر الأندية الأوروبية، وإذا لم يكن هناك عرض أوروبي كبير فالأفضل له البقاء في الزمالك والذي يعد ناديا كبيرا وأفضل له بالطبع من اللعب لأندية القسم الثاني والثالث في أوروبا، إذ يتمتع الدوري المصري بالقوة ويعد احتكاكا قويا لأي لاعب.

وخاض بن شرقي تجربة غير موفقة في الدوري الفرنسي.

وأردف حجي قائلا: "انضمام أي لاعب لناد كبير ليس كافيا للتواجد في منتخب المغرب بل عليه أن يقدم كل ما لديه من أجل أن يستحق هذا الشرف".

وفتح مصطفى حجي الباب مجددا أمام عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي عقب أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني للمنتخب المغرب، حيث علق حول إمكانية ضم اللاعب قائلا إنه يتواصل في الوقت الحالي معه وأن فرصة انضمامه قائمة بالتأكيد.

ونشبت أزمة بين حمدالله والجهاز الفني لمنتخب المغرب تسببت في اعتزاله اللعب الدولي.

وانتقل حجي للحديث عن ما تردد عن وجود مؤامرة ضد المغرب من كأس العالم 98 قائلا: "هذا أمر من الماضي وليس لدينا ما يجعلنا نقول أن هناك ثمة مؤامرة قد تم الاتفاق عليها من أجل الإطاحة بمنتخب أسود الأطلسي من كأس العالم، ولكن ما حدث كان غريبا بالنسبة لنا".

وأشاد مدرب المنتخب المغربي بما قدمه محمد صلاح نجم ليفربول خلال تجربته الاحترافية إذ قال إن محمد صلاح قدم نموذجا مشرفا للاعب العربي.

