فيفا يقرر مساعدة اتحادات شمال أفريقيا لتفادي أزمة كورونا بهذا الإجراء

طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحادات دول شمال أفريقيا بمساعدتها في تجاوز الآثار السلبية جراء توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرًا أشارت فيه إلى أن ماتياس غرافستروم، الأمين العام المساعد، وفيرون موسينغو أومبا، مدير اتحادات أفريقيا والكاريبي اجتمعا كممثلين لـ"فيفا" اليوم الثلاثاء، افتراضياً، مع رؤساء اتحادات دول شمال أفريقيا، لمناقشة الوضعية في هذه البلدان بعد تفشي وباء كورونا.

وكشف المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طمأن اتحادات دول شمال أفريقيا بمساعدته، معلناً عن إجراء أول يتمثل في إنشاء صندوق دعم مرتبط بفيروس كورونا، إضافة إلى صرف مقدم حصصها المرتبطة ببرنامج "فوروارد"، مع تخفيف الإجراءات بهدف السماح لكل اتحاد من الاستفادة من الأموال بسرعة.

وكشف ممثلا "فيفا" لرؤساء اتحادات دول شمال أفريقيا بأنه سيتم إبلاغهم بقرارات أخرى ستتخذ في الأيام المقبلة، تسمح لهم بمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على مبدأ ترك المبادرة لكل اتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً، خاصة فيما يتعلق بالاستئناف التدريجي للنشاط الكروي، وفق المعطيات الصحية والقرارات التي ستتخذها حكومة كل بلد.