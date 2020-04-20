وفاة نورالدين ديوة نجم كرة القدم التونسية السابق

قالت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم الاثنين إن نورالدين ديوة نجم كرة القدم السابق توفي عن 83 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت اللجنة اللاعب السابق ووصفته بالأسطورة وقالت: "سطع نجمه في تونس وخارجها وكان ضمن تشكيلة البلاد عندما شاركت لأول مرة في تاريخها بدورة الألعاب الأولمبية بروما العام 1960".

ويعتبر ديوة الذي ولد في 1937 من أبرز لاعبي كرة القدم في تونس في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لما تمتع به من سرعة ومهارات عالية وفنيات كبيرة وقدرة تهديفية.

وتألق ديوة في صفوف الملعب التونسي وقاده ضمن جيل ذهبي لفرض سيطرته على اللعبة محليا بتتويجه 4 مرات بلقب الدوري ومثلها ببطولة الكأس.

وانتقل ديوة للاحتراف في ليموج الفرنسي في الفترة بين 1962 و1968 ثم عاد للدوري التونسي من بوابة الترجي الذي لعب بألوانه لموسمين قبل أن يعتزل اللعب.