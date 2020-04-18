النادي الأهلي المصري يشكو الصفاقسي التونسي للفيفا بسبب 100 ألف دولار محولة بالخطأ

أعلن النادي الأهلي المصري تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسي التونسي؛ لاسترداد 100 ألف دولار تمثل باقي مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادي التونسي من الأهلي قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ.

ووفق بيان صادر عن النادي الأهلي، فإن المبلغ تم تحويله للصفاقسي التونسي بدلا من نادي ليون النيجيري بالخطأ، حيث كان يتعلق بصفقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي الحالي والصفاقسي السابق.

وعن التفاصيل، قال النادي إن مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر كان قد قام بتحويل 125 ألف دولار للصفاقسي بطريق الخطأ، حيث كان مُقررا تحويل هذا المبلغ لنادي ليون النيجيري عبارة عن حق رعاية جونيور أجاي.

وحاول مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب استرداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسي بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية، وقام النادي التونسي بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يماطل الأهلي في دفع باقي المبلغ، قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف، وهو ما رفضه الأهلي تماما وقرر تصعيد القضية للفيفا.

وأضاف البيان، أن إدارة الأهلي لم تكن تنوي تصعيد الأمر للفيفا حفاظا على علاقتها بالنادي التونسي، ومن منطلق رغبة الأهلي في تقوية علاقاته بجميع الأندية العربية، لكن مماطلة الصفاقسي عدة أشهر جعلت مجلس الخطيب يقرر اللجوء للفيفا؛ حفاظا على حقوق الأهلي، خاصة أن هذه الأزمة قديمة وغير مرتبطة بالأزمة المالية التي تعيشها أندية العالم كله حاليا؛ بسبب انتشار وباء "كورونا" الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم.