الاتحاد الجزائري يقرر استكمال الدوري دون جماهير حال استئناف النشاط

قال صالح باي عبود، المسؤول الإعلامي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مختلف البطولات المحلية ستقام حتما "دون جمهور" في حال استئناف المسابقات المتوقفة منذ 16 مارس اذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تمديد تعليق كافة المنافسات الرياضية حتى 19 ابريل نيسان بعد أن تم تأجليها في وقت سابق للخامس من الشهر ذاته في إطار خطة الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأضاف باي عبود للإذاعة الوطنية اليوم: "من المنطقي أن يكون استئناف مباريات البطولة في مختلف مستوياتها دون حضور الجمهور وذلك لأسباب صحية بحتة. الهدف هو الحفاظ على صحة اللاعبين وكافة الأطراف المعنية".

وقال الدكتور جمال فورار المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد إن الجزائر سجلت اليوم الجمعة 150 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2418 حالة فيما سجلت 16 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 364 حالة.

وأضاف باي عبود: "الجميع متفق على اللعب بدون جماهير. فهو إجراء احترازي سيتم تطبيقه في باقي البطولات عبر العالم. سنتخذ عدة قرارات مرافقة في سبيل تقليص أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل الملعب".

ويتصدر شباب بلوزداد دوري الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، قبل توقف المسابقة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

ويتصدر أولمبي المدية ترتيب الدرجة الثانية برصيد 42 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن شبيبة سكيكدة وثلاث عن وداد تلمسان.