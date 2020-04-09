زيدان يتبرع بمعدات طبية للجزائر لمواجهة فيروس كورونا

أشارت تقارير صحفية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبرع عبر مؤسسته الخيرية بمعدات طبية للجزائر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة ”الهداف“ الجزائرية عن بيان رسمي لولاية بجاية يوم الخميس أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بخمسة أجهزة تنفس صناعي لمواجهة وباء فيروس كورونا في البلاد.

وتعاني الولاية من وجود 74 حالة إصابة بين مواطنيها بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ نهاية العام الماضي ونشأ في الصين.

وأعرب والي بجاية في اتصال هاتفي مع إسماعيل زيدان، والد الدولي الفرنسي السابق وصاحب الأصول الجزائرية، والمشرف على مؤسسته الخيرية، عن امتنانه لمبادرة المدير الفني لريال مدريد ”الاستثنائية والمميزة“.

وتم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1666 حالة مؤكدة.

وسجلت البلاد 30 حالة وفاة جديدة ما بين 31 مارس/آذار الماضي واليوم ليصل العدد الى 235 حالة وفاة.