تمهيدا لاستئناف الدوري.. الاتحاد التونسي يبحث إمكانية صناعة أقنعة واقية للاعبين

يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى صناعة أقنعة واقية للاعبين حتى يستطيع استئناف منافسات اللعبة بعد توقفها منذ ما يقرب من شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: إن رئيسه وديع الجريء ”كلف (الطبيبة) سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية بمكتب الاتحاد بدراسة إمكانية صناعة أقنعة واقية للاعبين تسمح لهم بخوض التدريبات والمباريات الرسمية بالأداء نفسه ودون أن تؤثر على الجهاز التنفسي أو الجاهزية البدنية للاعب“.

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 44 نقطة متقدما بـ10 نقاط على الصفاقسي ملاحقه المباشر قبل 10 جولات على نهاية الموسم.

وحتى الآن سجلت تونس 628 إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 24 وفاة.