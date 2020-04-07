بواتينغ مدافع بايرن ميونخ الألماني يعود لدائرة اهتمامات آرسنال وتشيلسي

ربطت تقارير بريطانية الدولي الألماني جيروم بواتينغ قلب دفاع فريق بايرن ميونخ مجددًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الحالي.

وكان بواتينغ الذي سبق له اللعب بقميص مانشستر سيتي قبل انضمامه للفريق البافاري، قريبًا من الانتقال إلى آرسنال في يناير الماضي.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن ناديي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين يرغبان بضم جيروم بواتينغ البالغ من العمر 31 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع عدم ضمان المدافع المخضرم للمشاركة بانتظام ضمن التشكيلة الأساس لهانزي فليك المدير الفني لبايرن.

وكان آرسنال يسعى إلى ضم بواتينغ في، يناير الماضي، إلا أن توقف الصفقة جاء لصالح اللاعب الألماني الذي شارك في معظم لقاءات بايرن ميونخ منذ بداية العام الجديد في ظل الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق.

وكشف كريستيان فالك الصحفي في ”بيلد“ الألمانية، أنه رغم عودة بواتينج للمشاركة مع بايرن، إلا أن الشكوك تحيط بإمكانية استمراره على المدى الطويل في بايرن ميونخ قبل عام كامل من نهاية عقده.

ويبحث تشيلسي عن ضم مدافع جديد لتشكيلته لتعويض رحيل ديفيد لويز الصيف الماضي إلى آرسنال.

بينما يبحث ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز عن تعويض غياب تشامبرز الطويل بداعي الإصابة، كما أن ديفيد لويز البالغ من العمر 32 لم ينجح بكسب ثقة المدرب الإسباني.