الوداد المغربي يعلن مواجهة ”فيروس كورونا“ في مباراة ويطرح 60 ألف تذكرة للبيع‎

قال نادي الوداد الببيضاوي المغربي إنه سيخوض مباراة بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح أنه سيطرح 60 ألف تذكر للبيع.

وكتب الوداد على حسابه في موقع ”تويتر“ ”في إطار مساهمته في المجهودات الوطنية للحد من انتشار وآثار جائحة كورونا ”كوفيد 19″، سيطرح نادي الوداد الرياضي تذاكر مباراة ضد هذا الفيروس، كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي في هذه المواجهة“.

وأضاف ”إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا من خلال رصد جميع مداخيل بيع التذاكر للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا“.

وأكمل ”هذا وقد حدد نادي الوداد الرياضي ثمن التذكرة في قيمة 30,00 dh، وسيتم طرح 60000 تذكرة على الموقع المخصص لهذه العملية خلال الأيام المقبلة، مع تحديد طرق الأداء المتناسبة وتعليمات السلامة الجاري بها العمل“.