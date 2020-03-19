الصحف الرياضية: رونالدينيو ينزل إلى الجحيم.. برشلونة يخطط لمقايضة ضخمة.. وراموس طلب من ليفاندوفسكي التوقيع لريال مدريد (صور)

شكلت تداعيات فيروس كورونا على كرة القدم والرياضة الأوروبية والعربية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بسوق الانتقالات القادم ومصير عدة نجوم كبول بوغبا وليفاندوفسكي وراكيتش.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على جدولة رابطة الدوري الإسباني لبقية جولات المسابقة وكتبت :“ المنافسات بأكملها تعود منتصف مايو ”.

كما تحدثت عن إعلان ديبورتيفو ألافيس إصابة 15 عضوا من الفريق الأول بفيروس كورونا من بينهم 3 لاعبين.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير لاعب وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتش وكتبت :“ راكيتش نحو إشبيلية ”.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وكتبت :“ نيمار يهرب إلى البرازيل“.

الصحيفة تحدثت عن تصريح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني وكتبت :“ ليفاندوفسكي : راموس أرادني أن أوقع لريال مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة حيث يرغب الفريق في بيع كوتينيو وديمبيلي والتعاقد مع لوتارو مارتينيز ونيمار وكتبت :“ مقايضة ”.

كما تحدثت عن إعلان ديبورتيفو ألافيس إصابة 15 من أعضائه بفيروس كورونا من بينهم 3 لاعبين.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الدولي الإسباني الشاب داني أولمو حول زميله في لايبزغ وكتبت :“ داني أولمو : تيمو فيرنير طائرة ”.

كما اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا وكتبت :“ تيباس : بإمكاننا لعب 4 لقاءات في 10 أيام ”.

آس

ركزت الصحيفة على مصير الرياضة في إسبانيا بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت :“ نريد منافسات لكن على قدم المساواة ”.

كما تحدثت عن قرار رابطة الدوري الإسباني حول المسابقة وكتبت :“ تيباس بعد تأجيل اليورو: الليغا ستلعب حتى نهايتها ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي رونالدينيو المعتقل في البارغواي بسبب جواز سفر مزور وكتبت :“ رونالدينيو النزول للجحيم ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إحصائيات الدوري الإيطالي المتوقف وكتبت :“ في جيوب الدوري ”.

كما تحدثت عن أتلانتا وكتبت :“ العدوى تنفجر في سان سيرو ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الذي ما زال يثير الجدل حول وجهته القادمة.

كما اهتمت بتداعيات فيروس كورونا على الرياضة الإيطالية وخصوصا كرة القدم المتوقفة حاليا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مصير المسابقات في السعودية وكتبت :“ 45 يوما تختم كل المنافسات ”.

كما تحدثت عن تداعيات فيروس كورونا في السعودية والعالم وكتبت :“ الفيروس يهدد بانيغا الشباب “ و “ الفيفا يحمي اللاعبين ”.

كما اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت :“ بايرن ميونخ يجدد رغبته في نجم السيتي ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على تداعيات فيروس كورونا على الرياضة المغربية في ظل قرارات التوقيع وإلغاء عدة اجتماعات وكتبت :“ الفيروس على رقاب أندية الكرة يدوس “ و “ الجامعة ألغت اجتماعها ومستقبل البطولة مجهول ”.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على سباقات الهجن وكتبت :“ حمدان بن محمد يشهد ختامي الهجن في الوثبة ”.

كما تحدثت عن موسم كرة القدم المتوقف في الإمارات بسبب فيروس كورونا وكتبت :“ 3 سيناريوهات لحسم مستقبل الدوري والكأس “ و “ نجوم الرياضة للجماهير : ابقوا في منازلكم ”.

واهتمت بقرار الاتحاد الإماراتي وكتبت :“ خالد الدوخي مديرا فنيا للحكام ”.

وعلى الصعيد الدولي كتبت :“ زلاتان يطلق حملة تبرعات لإيطاليا “ و “ تشيلسي يفتح فندقه لمعالجي كورونا ”.