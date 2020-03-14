 الرجاء المغربي يعلن تسريح لاعبيه لأجل غير مسمى – إرم نيوز‬‎

الرجاء المغربي يعلن تسريح لاعبيه لأجل غير مسمى

الرجاء المغربي يعلن تسريح لاعبيه لأجل غير مسمى

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

عقد المكتب التنفيذي لنادي الرجاء الرياضي اجتماعا طارئا صباح اليوم السبت 14 مارس 2020 بحضور الطاقم التقني و الطاقم الطبي؛ لتدارس الوضعية الراهنة في ظل تطور أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على الأنشطة الرياضية حول العالم.

وعقب هذا الاجتماع أعلن نادي الرجاء عبر موقعه الرسمي:

ـ تأكيد تعليق أنشطة مدرسة كرة القدم إلى أجل غير مسمى.

ـ إغلاق وتعليق أنشطة مركز التكوين بالوازيس إلى أجل غير مسمى.

– تعليق أنشطة الفريق الأول للنادي وتسريح اللاعبين إلى أجل غير مسمى.

– تعليق الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية للنادي.

وأعلن النادي المغربي تنظيم حملة تحسيسية للاعبي الفريق الأول ولاعبي مختلف الفئات، وكذلك جميع موظفي الإدارة.

وقال نادي الرجاء إنه سيواصل مواكبة هذه الوضعية وإطلاع الجمهور على آخر المستجدات.

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