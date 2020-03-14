الاتحاد المغربي يوقف مباريات جميع الفئات بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف جميع المباريات في كل الفئات لأجل غير مسمى؛ بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد المغربي للعبة إقامة المباريات دون جماهير، في الرابع من مارس/آذار الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وألغت وزارة الداخلية المغربية جميع المناسبات الرياضية والثقافية والعروض الفنية في البلاد؛ لتجنب انتشار العدوى.

وسيعقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماعا طارئا، بعد غد الإثنين، بمدينة سلا؛ لبحث تطورات تجميد النشاط والنظر في مسألة المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.