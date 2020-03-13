الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية في مارس وأبريل

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ”الفيفا“ في بيان رسمي أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات تتم إقامتها.

وأوضح:“القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها خلال الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس وأبريل“.

وطلبت العديد من المنتخبات المشاركة في هذه المباريات بالفعل تأجيل المواجهات، وستصعب إقامتها دون تعاون الأندية.

وسيعقد ”اليويفا“ اجتماعًا، يوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال الفيفا إن اقامة مباريات في الوضع الراهن قد يمثل خطرًا على صحة اللاعبين والجماهير.

وأضاف:“إقامة هذه المواجهات قد يضر أيضًا بنزاهة الرياضة، لأن بعض المنتخبات ستحرم من المشاركة بأفضل لاعبيها، لتجنب أي مخاطر صحية غير ضرورية، ولتفادي أي موقف قد ينطوي على عدم عدالة في اللعبة أوصى الفيفا بتأجيل كل المباريات الدولية التي كانت مقررة سابقًا في مارس وأبريل“.

وقال الفيفا إنه سيدرس احتمال إعادة جدولة هذه المباريات مع الاتحادات القارية واللاعبين والأندية.

وأوضح:“سيتم إيجاد حلول مناسبة تسمح بإقامة هذه المباريات بأقل أضرار ممكنة شريطة أن يتحلى الجميع بحسن النية والمرونة“.