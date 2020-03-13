إقامة مباريات كأس تونس بدون جمهور بسبب كورونا.. وحظر دخول الجماهير ملاعب السودان

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة مباريات دور الستة عشر للكأس المحلية يوم الأحد بدون جمهور؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد التونسي قرر في وقت سابق تأجيل مباراة كأس السوبر المحلية بين الترجي بطل الدوري والصفاقسي بطل الكأس إلى أجل غير مسمى.

كما قررت تونس تعليق استضافة البطولات الدولية والقارية والإقليمية الرسمية والودية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 شخصا في تونس.

من جهة أخرى، حظرت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، دخول الجماهير إلى الملاعب لمشاهدة كرة القدم.

وتأتي قرارات الحكومة السودانية بعد ساعات من إعلان حالة وفاة بسبب إصابة بفيروس كورونا.