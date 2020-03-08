نهضة بركان يطيح بالمصري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

أطاح نادي نهضة بركان المغربي بمنافسة المصري البورسعيدي من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الأحد، على الملعب البلدي.

وسجل العربي الناجي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 39.

وتأهل نهضة بركان، وصيف النسخة الماضية، إلى نصف النهائي، بنتيجة إجمالية 3/2، بعدما تعادل الفريقان 2/2 في مباراة الذهاب.

ويلعب نهضة بركان في نصف النهائي مع مواطنه حسنية أكادير.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب بيراميدز المصري مع حوريا الغيني.

وتقام مباراتي نصف النهائي يوم الأحد، الثالث من مايو المقبل.