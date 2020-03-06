قائمة منتخب المغرب.. انضمام وليد أزارو وأشرف بن شرقي واستبعاد عبدالرزاق حمدالله

أعلن البوسني وحيد خاليلودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة الأولية لأسود الأطلسي، استعدادا لمواجهتي أفريقيا الوسطى، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وسوف يواجه منتخب المغرب، أفريقيا الوسطى، يوم 27 مارس المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت القائمة عودة وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري المعار إلى الاتفاق السعودي، بعد تألقه مع الأخير وتسجيله 3 أهداف في مباراتين متتاليتين.

كما انضم أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك للقائمة الأولية، بعد تألقه أيضا مع فريقه في دوري أبطال أفريقيا ومساهمته في تتويج الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي لمعسكر منتخب المغرب، الذي سينطلق في 23 مارس الجاري، حتى 31 من الشهر ذاته.

وغاب مرة أخرى مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله رغم الأخبار التي تناقلتها عدة وسائل إعلام مؤخرا بشأن عودته بتدخل من قائد الأسود السابق نورالدين نيبت لكن خلافه مع مساعد المدرب البوسني النجم السابق مصطفى حجي ما زال يشكل عائقا لعودته.

واستدعى خاليلودزيتش 49 لاعبا للانضمام للقائمة الأولية لمنتخب المغرب، بينهم يوسف النصيري وياسين بونو، ثنائي إشبيلية الإسباني، وزهير فضال لاعب ريال بيتيس، وسفيان امرابط لاعب فيرونا الإيطالي.

يذكر أن بن شرقي وأزارو سبق لهما الانضمام لمنتخب المغرب أكثر من مرة، إلا أنهما تم استبعادهما مؤخرا، عندما كان يتولى مهمة قيادة أسود الأطلسي، الفرنسي هيرفي رينار.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي أمام موريتانيا وفوز كبير على بورندي 3-0.

وفيما يلي القائمة كاملة: