خوفا من تفشي ”كورونا“: الاتحاد المغربي يعلن إقامة مباريات كرة القم بدون جمهور

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إقامة جميع مباريات كرة القدم في مختلف المسابقات في البلاد بدون جمهور اعتبارا من اليوم الأربعاء خشية انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المغربي بموقعه على الإنترنت ”في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي) إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم.

وأضاف الاتحاد في بيانه: ”تدعو الجامعة الملكية المغربية كلا من العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم (رابطة دوري المحترفين) والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية (للسيدات) للتقيد بهذا القرار“.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وهي لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

واتخذت السلطات هناك مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، من بينها احتمال تعليق الفعاليات الرياضية والثقافية، ومراقبة السفر من وإلى الدول المتأثرة بانتشار الفيروس.