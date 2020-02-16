الإسماعيلي يلدغ الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس (فيديو)

تغلب الإسماعيلي المصري 1/0 على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس، اليوم الأحد.

ويدين الإسماعيلي بفوزه إلى لاعبه التونسي فخرالدين بن يوسف، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 51، من ركلة جزاء.

وهذا أول فوز للإسماعيلي على الرجاء في رابع لقاء بينهما، حيث سبق أن فاز الرجاء مرة، وتعادلا مرتين.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم 15 مارس المقبل.

ويجمع نصف النهائي الثاني الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد يومي 20 فبراير و20 مارس.

علما أن المباراة النهائية للبطولة تقام يوم 18 أبريل المقبل.