هدف مباراة الإسماعيلي والرجاء.. فخر الدين بن يوسف يتقدم للفريق المصري (فيديو)

سجل فخرالدين بن يوسف الهدف الأول للإسماعيلي المصري في مباراته مع الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس.
وجاء هدف فخرالدين بن يوسف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
تقابل الفريقان 3 مرات تفوق خلالها الرجاء وكانت البداية في كأس شمال أفريقيا 2015 وفاز 1/0، كما تقابل الفريقان في ثمن نهائي البطولة العربية وتعادلا دون أهداف ذهابا وإيابا، وتأهل الرجاء بركلات الترجيح.
وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم 15 مارس المقبل.
#الإسماعيلي يزور شباك #الرجاء للمرة الثانية ولكن الهدف يلغى لوجود تسلل#الإسماعيلي_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/ff1IR7jmJ5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2020