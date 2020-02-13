عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”صداع“ مهاجم برشلونة الجديد ومفاجأة نابولي ضد إنتر ميلان

شكلت لقاءات الكؤوس المحلية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببحث برشلونة عن مهاجم وأخبار الأندية السعودية وتحليل مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا ولقاءات الأندية المغربية في كأس محمد السادس للأبطال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كأس ملك إسبانيا لكرة السلة والذي سيلعب خلال نهاية الأسبوع بلقاءات ربع ونصف النهائي.

كما تحدثت عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وفوز أتليتك بلباو على غرناطة 1-0.

كما اهتمت بدفاع ريال مدريد لهذا الموسم وكتبت: ”حاجز ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة عثمان ديمبيلي من فنلندا بعد إجرائه عملية جراحية وبحث برشلونة عن لاعب لتعويضه وكتبت: ”مهلة 72 ساعة للتعاقد مع قلب هجوم“.

كما تحدثت عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وفوز أتليتك بلباو على غرناطة وكتبت: ”بلباو يفوز باللقاء الأول“.

كما اهتمت الصحيفة بالأدوار النهائية لكأس ملك إسبانيا في كرة السلة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن مهاجم لتعويض الغياب الطويل للفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت: ”قمة من أجل التعاقد مع مهاجم“.

كما تحدثت عن فوز أتليتك بلباو على غرناطة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت:“ مونياين يعطي الأسبقية لأتليتك“.

آس

ركزت الصحيفة على نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كليان مبابي والذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه وكتبت: ”الفتى الذهبي“.

كما تحدثت عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وفوز أتليتك بلباو على غرناطة 1-0 وكتبت: ”أتليتك بلباو يترك غرناطة في الحياة“

الصحيفة اهتمت بالأدوار النهائية لكأس ملك إسبانيا في كرة السلة والذي سيتوج البطل في نهاية الأسبوع.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا بعد فوز كبير على ديجون لكن بقلق حول نجم الفريق نيمار وكتبت: ”لا هدوء نهائيا“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك ليون على أولمبيك مارسيليا وتأهله لنصف النهائي وكتبت: ”أوار يحرر أولمبيك ليون“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إنتر ميلان بملعبه أمام نابولي 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”جدران“.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني والذي يجمع ميلان ويوفنتوس وكتبت: ”يوفنتوس يتعرض لاختبار إبراهيموفيتش“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي على إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”هدير نابولي يجرف كونتي“.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني والذي يجمع يوفنتوس وميلان في سان سيرو ومواجهة رونالدو وإبراهيموفيتش وكتبت: ”ساري هناك بريد لك“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خلاف القادسية والاتحاد وكتبت: ”القادسية يشكو الاتحاد في ملايين كامارا“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن ”العالمي“: ”النصر يفحص مادو في دبي“ وعن الهلال: ”رازفان يستبعد هتان والشهراني“.

وعن الأهلي كتبت: ”غروس يترقب قرار الطبيب“.

كما اهتمت بتصريحات الظاهرة البرازيلي رونالدو وكتبت: ”الظاهرة ساعدت مدريد على النهوض“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الألعاب الإماراتية وكتبت: ”الألعاب الإماراتية كلنا واحد“.

كما تحدثت عن حصاد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا وكتبت: ”1 على 12 البداية انهيار، العين الضربة الموجعة“.

كما تحدثت عن رابطة المحترفين وكتبت: ”الجنيبي يحسم رئاسة رابطة المحترفين بالتزكية“.

واهتمت الصحيفة بالدوري الإسباني وكتبت: ”10 أحداث خطفت أضواء الليغا في أسبوع الإثارة“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال بين الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي وكتبت: ”احذروا الألغام قبل نهائي الأحلام“.

كما تحدثت عن إياب ربع نهائي المسابقة بين أولمبيك أسفي والاتحاد السعودي وكتبت: ”القرش للتأهل متعطش“.

الصحيفة اهتمت بالصراع بين الفيفا والكاف وكتبت: ”الفيفا والكاف قصف خارج الأعراف“.