عناوين الصحف الرياضية العالمية: دياز يخرج ريال مدريد من الفوضى.. رودريغو قال نعم لبرشلونة.. تصفية روما ”قاتل“ (صور)

شكلت لقاءات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا وصعوبة تأهل ريال مدريد وبرشلونة وتأهل المنتخب السعودي الأولمبي للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات وبحث برشلونة عن قلب هجوم ومشاركة الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية وعودة لقاءات دوري الخليج العربي الإماراتي ولقاءات الكؤوس المحلية في أوروبا وأزمة مانشستر يونايتد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد على حساب أونيوستاس وبرشلونة على حساب إيبيزا بصعوبة في دور 32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ هذه الكأس فريدة من نوعها ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة بصعوبة على حساب إيبيزا في دور 32 من كأس ملك إسبانيا بفضل تألق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت :“ غريزمان يعطي وجهه الحقيقي ”.

كما تحدثت عن بحث برشلونة عن قلب هجوم وكتبت :“ رودريغو قال نعم لبرشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد على حساب أنيوستاس في كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ إبراهيم دياز يخرج ريال مدريد من فوضى ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة الصعب على حساب إيبيزا في دور 32 من كأس ملك إسبانيا بفضل تألق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت :“ المنقذ غريزمان ”.

كما تحدثت عن بحث برشلونة عن قلب هجوم في سوق الانتقالات وكتبت :“ مطاردة رقم 9 ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لدور 16 من كأس ملك إسبانيا بعد تجاوزه فريق أونيونستاس وكتبت “ إلى دور ثمن النهائي دون استهلاك ”.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة الصعب على حساب إيبيزا وكتبت :“ غريزمان ينقذ برشلونة في الدقيقة 94 ”.

كما اهتمت بلقاء كولترال وأتلتيكو مدريد في كأس الملك وكتبت :“ جواو فيليكس يقود فريقا بـ 5 لاعبين جدد ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وخسارته الجديدة في ملعبه أمام بيرنلي وكذلك سعيه للتعاقد مع الدولي البرتغالي والحفاظ على نجمه الفرنسي وكتبت :“ مانشستر يونايتد يتلقى ضربة ثلاثية في سعيه للتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز والحفاظ على نجمه بول بوغبا“.

كما اهتمت بتصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وكتبت :“ كلوب : يجب علينا أن نفعل أكثر مما فعلناه ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بعد تجاوزه لفريق ستاد رانس في لقاء أشرك خلاله المدرب الألماني توماس توخيل بعض اللاعبين الشباب وكتبت :“ كواسي يرقص مع النجم ”.

كما تحدثت عن أخبار الانتقالات وكتبت :“ ويستهام يفكر في ديمتري بايت ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه في ربع النهائي على روما 3-1 وكتبت :“ هنا نذهب مرة أخرى ”.

كما اهتمت بالصفقة التبادلية المنتظرة بين نابولي وإنتر ميلانو وكتبت :“ بوليتانو إلى نابولي ولورينتي إلى إنتر ميلان ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس على حساب روما لنصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت :“ تصفية روما ، قاتل ”.

كما تحدثت عن اهتمام ميلان بالنجم البرتغالي الشاب لاعب بنفيكا لويس فلورنتينو البالغ 20 سنة.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنهائيات كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد بلوغه نهائي كأس آسيا لتحت 23 سنة بالفوز على أوزبكستان في نصف النهائي وكتبت :“ هنا الأخضر أهلا طوكيو ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تكريم الفائزين في بطولة محمد بن زايد الرابعة وكتبت :“ حامد بن زايد : الجوجيتسو تعزز بناء القدرات وترتقي بالأخلاق ”.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت :“ 4 لقاءات في الجولة 13 اليوم ، الدوري يعود بعد غياب 21 يوما ”.

كما اهتمت بتصريحات عبد الله بن مسعد حول الهلال السعودي وكتبت :“ عبد الله بن مساعد : قوة الهلال من دعم الدولة خرافة ومجرد حجة ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على قرعة تصفيات كأس العالم في إفريقيا ومجموعة المنتخب المغربي وكتبت :“ صقور الجديان وأفيال غينيا طريق الأسود للمونديال“.

كما تحدثت عن مشاركة الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية وكتبت :“ عصبة الأبطال ، النسور تحلق في سماء رادس“ و ”بركان والحسنية البطاقة فين هي؟“.