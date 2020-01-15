رسميا.. الترجي يعلن رحيل أنيس البدري إلى الاتحاد السعودي (شاهد)

أعلن الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين رحيل لاعبه الدولي أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين ونصف السنة.

وقال الترجي في بيان عبر صفحته على ”فيسبوك“ يوم الأربعاء: قرر مجلس إدارة النادي الموافقة على انتقال البدري إلى نادي الاتحاد السعودي، رغم أن المبلغ لا يلبي طموحات النادي لكن نتمنى له التوفيق“.

وأعلن متصدر الدوري التونسي قبل يومين رفضه رحيل لاعبه البدري بعد سفره إلى جدة دون الحصول على إذنه، بعد رفض عرضين من ”العميد“ لضم اللاعب.

وقال الترجي حينها: ”إدارة النادي تلقت عرضين من أحد الأندية السعودية (لم يذكر اسم الاتحاد) أحدهما بقيمة 200 ألف دولار والثاني 500 ألف دولار، وهذا مبلغ لا يلبي مكانة اللاعب الدولي أو طلبات النادي المالية.

”هذا بالإضافة للمشاكل التي تعرضت لها بعض الأندية التونسية للحصول على مستحقاتها عقب الاستغناء عن لاعبيها، ما يفسر رفض النادي بيع اللاعب. ويعتبر الترجي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج البلاد (للسعودية) دون موافقة النادي خرقا للقانون وبنود العقد بين الطرفين، وبالتالي سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه المواقف“.

وكان البدري قد سافر مع وكيل أعماله للسعودية للتفاوض مع الاتحاد، وقد خضع للفحص الطبي ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد إتمام الصفقة رسميا بعد موافقة الترجي.

ويسعى الاتحاد لتعديل حظوظه في الدوري السعودي بتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم لاعبين بارزين، بينهم البدري.

وفي آخر مباراة، فرض الاتحاد المتعثر التعادل بهدف لمثله على مستضيفه النصر حامل لقب الدوري السعودي في مباراة قمة يوم الجمعة الماضي.

وهذا التعادل الثالث للنصر في 14 مباراة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز 13 برصيد 14 نقطة بعدما تعادل للمرة الثانية هذا الموسم.