الزمالك ينفي تغير موقفه من السوبر الأفريقي.. ومصادر تؤكد أن النادي سيخوض المباراة بقطر‎

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك المصري في بيان رسمي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن التراجع عن الانسحاب أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر يوم الجمعة 14 فبراير المقبل.

وقال مجلس الزمالك في بيانه: ”يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر على موقع الدستور بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الإفريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا وموضوعًا ومن قام بنشره شخص كاذب ومغرض“.

وأضاف: ”وذلك لأن قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض الخيانة التي تحرض على قتل أبنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة“.

وتابع البيان: ”كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه على القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسؤولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا إذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة“.

وواصل: ”مع وجود تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى إساءتهم في أفلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية“.

وفي نفس السياق كشفت مصادر قريب الصلة من مجلس إدارة نادي الزمالك أن هذا البيان لن يكون الأخير، وأن الفريق الأول سيخوض المباراة في قطر.

وقال مصدر مقرب من مجلس الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة حجز تذاكر السفر بالفعل إلى قطر، تمهيدًا لاستشكاف مقر إقامة الفريق الأبيض قبل السوبر.

وأكد المصدر أن الزمالك سيتراجع وسيلعب المباراة، نظرًا لسفر معظم الفرق الرياضية من الألعاب المختلفة للمنتخبات المصرية إلى قطر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطل الكونفدرالية، مع الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك رفضه خوض المباراة في قطر، بينما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي ”كاف“، الملغاشي أحمد أحمد، أنه لن يأخذ تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور، على محمل الجد، وسيتم التعامل مع الأمر في حال وصول خطاب رسمي من القلعة البيضاء لـ“كاف“، وحينها سيتم تطبيق القانون وفقًا للوائح.

وفي حالة عدم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي، سيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي، حيث سيعاقب بالحرمان من المشاركة في أي مسابقة ينظمها ”كاف“ لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية.