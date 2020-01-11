النجم الساحلي التونسي يهزم الهلال السوداني ويعتلي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

اعتلى فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، يوم السبت، ترتيب المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب النجم الساحلي على مضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للبطولة القارية.

تسيد الحذر أغلب الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 31 لتشهد هدف التقدم للهلال عن طريق وليد بخيت حميد.

وبعدها بأربع دقائق، جاء التعادل للنجم بالنيران الصديقة عبر عمر بهاء الدين بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورغم الضغط الهجومي من جانب لاعبي الهلال، جاء الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة 71 عن طريق إيهاب المساكني.

ولم يمر على تقدم الضيوف طويلًا، فبعدها بخمس دقائق تم طرد نصر الدين الشغيل ليلعب الهلال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، حاول لاعبو الهلال إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وشهدت الثانية الأخيرة طرد حارس النجم الساحلي مكرم البديري.

وكان الأهلي المصري قد تعادل في وقت سابق اليوم مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي، وجاء الهلال ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.