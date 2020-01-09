عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: يوفنتوس وإنتر ضربة بضربة.. مارادونا جديد.. وصلاح الأفضل عربيا (صور)

شكل كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية والذي شهد تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا ونصف النهائي الثاني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ونصف نهائي كأس الخليج العربي في الإمارات وكأس أسيا لتحث 23 سنة ومشاركة الأندية المغربية في دوري أبطال أفريقيا وأخبار سوق الانتقالات الشتوية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام فالنسيا 3-1 وتأهله لنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة السعودية بمستوى كبير وكتبت :“ رائع ”.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والمقرر يوم الخميس وكتبت :“ لقاء رائع من أجل التأهل للنهائي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني في جدة السعودية وكتبت :“ من أجل كلاسيكو ”.

وتحدثت عن تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا 3-1 وكتبت :“ مهرجان أبيض للذهاب للنهائي ”.

كما تحدثت عن تعاقد إسبانيول برشلونة مع راؤول دي توماس مهاجم بنفيكا وكتبت :“ راؤول دي توماس التعاقد الأغلى في تاريخ إسبانيول ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء النصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني والذي سيجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ النهائي الأول ”.

واهتمت بتأهل ريال مدريد للنهائي على حساب فالنسيا 3-1 وكتبت :“ مسيرة بيضاء ”.

كما تحدثت عن قرب تعاقد إسبانيول برشلونة مع مهاجم بنفيكا وريال مدريد السابق راؤول دي توماس وكتبت :“ رؤول دي توماس سيوقع مقابل 20 مليون يورو و2،5 مليون يورو كحوافز .“

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على فالنسيا 3-1 وتأهله لنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة وكتبت :“ سيمفونية في المملكة العربية السعودية ”.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني الذي يجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ لدغة سيميوني لجواو فيليكس ولفالفيردي فرصة للمداورة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بعد فوز كبير على سانت إيتيان 6-1 وكتبت :“ رقاقة الملوك ”.

كما تحدثت عن تأهل أولمبيك ليون بعد فوزه على بريست 3-1 وتألق لاعبه حسام عوار.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني في جدة والذي شهد فوز ريال مدريد على فالنسيا 3-1 وكتبت :“ الريال يستعرض بثلاثية الجوهرة ”.

كما تحدثت عن استعدادات برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الثاني.

الصحيفة اهتمت بأخبار النصر السعودي وكتبت :“ مصاعب تحاصر روي والجبرين يعود“.

كما اهتمت بالمنتخب الأولمبي السعودي المشارك في كأس أسيا تحت 23 سنة وكتبت : ”الأخضر يستهدف طوكيو“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان القدرة وكتبت :“ كلنا محمد بن زايد مهرجان القدرة في حب القائد ”.

كما تحدثت عن تأثير غياب لاعبي المنتخب الأولمبي على نصف نهائي كأس الخليج العربي وكتبت :“ الشباب 25 سلاح أندية مربع الذهب ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مقاطعة الرجاء البيضاوي للقائه المؤجل أمام الدفاع الحسني الجديدي في الدوري الاحترافي المغربي وكتبت :“ الرجاء قاطع المؤجل بالاعتذار المعلل ”.

كما تحدثت عن مشاركة فريقي الرجاء والوداد في دوري أبطال أفريقيا وكتبت :“ الوداد والرجاء أي هواء سيتنفسان ؟ ”.

كما تحدثت عن جوائز الأفضل وكتبت :“ صلاح أفضل لاعب عربي وزياش ثالثا ”.

الصحيفة اهتمت بالانتقالات وكتبت :“ ياجور برتقالي وحذراف متردد ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقد نابولي مع السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب سيلتا فيغو وكتبت :“ مارادونا جديد لنابولي ”.

كما تحدثت عن اتصالات إنتر ميلان مع نجم بريشيا الشاب ساندرو تونالي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع القطبين إنتر ميلان ويوفنتوس على لاعب بريشيا ساندرو تونالي وكتبت :“ يوفنتوس – إنتر ضربة بضربة ”.

كما تحدثت عن رغبة إنتر ميلان التعاقد مع الإنجليزي أشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد وكتبت :“ يونغ قال نعم لكونتي، لكن يونايتد يضع الجدار ”.