الترجي يقسو على شبيبة القيروان بسبعة أهداف في الدوري التونسي

انتفض الترجي لتأخره بهدف مبكر ليكتسح ضيفه شبيبة القيروان 7-1 في مباراة مؤجلة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وباغت شبيبة القيروان مستضيفه حامل اللقب عندما هز شباكه مبكرا عبر ياسين الصالحي، بعد ثلاث دقائق من البداية.

لكن الترجي، الذي خاض المباراة في غياب لاعبين بارزين، انتفض وضغط بقوة ليدك شباك ضيفه بخمسة أهداف في الشوط الأول.

وافتتح فادي بن شوق أهداف الترجي في الدقيقة 20 قبل أن يضاعف محمد علي اليعقوبي النتيجة في الدقيقة 35.

وعاد بن شوق ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد دقيقتين.

وسجل الجزائري عبد الرؤوف بن غيث الهدف الرابع في الدقيقة 30 قبل أن يحرز الليبي حمدو الهوني الهدف الخامس قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وواصل الترجي محاولاته ليضيف الهدف السادس عبر هيثم الجويني في الدقيقة 80 قبل أن يختتم إيهاب المباركي مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة. وتقدم الترجي، الذي خاض ثماني مباريات، للمركز الرابع برصيد 22 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على غريمه الأفريقي الذي لعب 11 مباراة.

ويحتل شبيبة القيروان المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة.