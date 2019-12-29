سيطرة جزائرية على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي من مجلة ”فرانس فوتبول“

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة تضم 10 لاعبين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في المغرب العربي وهي الجائزة التي تمنحها المجلة الفرنسية بناء على تصويت الجمهور.

وتوج التونسي أنيس البدري بجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 ويتواجد ضمن المرشحين لجائزة هذه السنة ممثل وحيد لتونس كما أنه الوحيد الذي يلعب في القارة الأفريقية.

وضمت القائمة التي أعلنتها المجلة 6 لاعبين جزائريين بحكم تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أفريقيا في مصر و3 لاعبين مغاربة ولاعبا تونسيا.

كما ضمت القائمة 7 لاعبين يلعبون في أوروبا ولاعبين في الخليج العربي ولاعبا واحدا في أفريقيا.

وجاءت القائمة التي أعلنتها المجلة الفرنسية الشهيرة كالتالي:

من الجزائر:

رياض محرز (مانشستر سيتي) ويوسف بلايلي (الأهلي السعودي) وبغداد بونجاح (السد القطري) وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) ورامي بن سبعيني (بروسيا مونشغلادباخ) ويوسف عطال (نيس الفرنسي)

من المغرب

يونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) وحكيم زياش (أياكس الهولندي)

من تونس

أنيس البدري (الترجي التونسي)