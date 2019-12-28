جيرالدو يضع شرطا وحيدا للموافقة على عرض الصفاقسي التونسي

تلقى الأنغولي جيرالدو لاعب وسط النادي الأهلي المصري عرضا للانتقال للصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فضلا عن وجود عرض سابق من أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرازيل.

وقال مصدر من داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”باتت أيام الأنغولي جيرالدو في الأهلي معدودة، حيث بات المرشح الأول للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير المقبل، خاصة بعد أن طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق رحيله من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي، ووصول عروض للتعاقد معه من تونس والبرازيل إضافة إلى وجود عروض من أندية داخل الدوري المصري“.

وأضَاف المصدر: ”جيرالدو يمتلك عرضا من أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرازيل، وتلقى عرضا آخر خلال الساعات الماضية من نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من يناير المقبل، استغلالا لعدم مشاركته مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، فضلا عن وجود عروض محلية، لكن اللاعب أبلغ الإدارة برفضه الانتقال لأي ناد في الدوري المصري“.

وتابع: ”جيرالدو يرغب في الرحيل عن الأهلي بعد أن بات حبيس دكة البدلاء في القلعة الحمراء، بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق، ويميل لعرض البرازيل بسبب عامل اللغة فضلا عن أنه خاض فترة احتراف سابقة هناك، ولكن قد يوافق على عرض الصفاقسي التونسي حال حصوله على مقابل مادي كبير، خاصة أن التعاقد مع النادي التونسي سيكون لمدة 6 أشهر فقط، يشارك فيها اللاعب بشكل أساسي ويرفع مستواه الفني والبدني ما يمنحه فرصة للحصول على عرض أفضل في الصيف للرحيل عن الأهلي بشكل نهائي“.

وأردف المصدر: ”فايلر منح لجنة التخطيط في الأهلي الضوء الأخضر من أجل رحيل جيرالدو في يناير القادم في حالة وجود عرض مناسب له وللنادي من الناحية المالية، من أجل توفير مكان للاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق المحلية، خاصة بعد أن بات النادي قريبا من التعاقد مع المهاجم النيجيري أيكيلي“.

وفي نفس الإطار، رحب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي بالانتقال لصفوف نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن تلقى عرضا من النادي الساحلي خلال الساعات الماضية.

ويفضل صلاح محسن الانتقال لسموحة كإعارة لمدة 6 أشهر حتى يشارك بشكل أساسي مع الفريق ويستعيد مستواه الفني والبدني، ليضمن المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن في الصيف المقبل.

وأبدى اللاعب تخوفه من خوض تجربة احتراف خارج مصر في الفترة الحالية، لأنها ستؤثر على فرص مشاركته في الأولمبياد، خاصة أنه لا يضمن أن يستطيع التأقلم مع الأجواء الجديدة والمشاركة مع فريقه الجديد بانتظام.

وكان صلاح محسن قد انضم لصفوف الأهلي مقابل 40 مليون جنيه، في صفقة تحمل قيمتها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي، والرئيس الحالي لهيئة الترفيه في السعودية.

يذكر أن الأهلي يستضيف بلاتينيوم بطل زيمبابوي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على استاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال افريقيا، ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم وفي جعبته 3 نقاط، جمعها بالفوز على الهلال السوداني، بينما يدخل بطل زيمبابوي المواجهة بلا رصيد من النقاط.