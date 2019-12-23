إيقاف الحكم المغربي هشام التيازي مدى الحياة

أوقف الاتحاد المغربي لكرة القدم الحكم المغربي هشام التيازي مدى الحياة.

وقالت القناة الرياضية المغربية الرسمية: ”الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقف الحكم هشام التيازي عن ممارسة التحكيم مدى الحياة؛ بعد الأحداث التي رافقت مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد، بالجولة العاشرة من الدوري المغربي.

واحتسب التيازي 4 ركلات جزاء في تلك المباراة، 3 منها لخريبكة.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي: ”بعد المستوى الذي ظهر به الحكم هشام التيازي، والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة، التي جمعت يوم السبت 21 ديسمبر 2019، بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول، وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، واستنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاصة بالحكام، والمادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم والتحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية“.