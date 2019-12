الكاف يعلن القوائم النهائية لجوائز 2019.. تعرف على موقف محمد صلاح وطارق حامد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ عن القوائم النهائية لجوائزه لعام 2019.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب ”رجال“ لعام 2019، تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وينافسه كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وتوج صلاح مع ماني بثلاثة ألقاب قارية مع ليفربول عام 2019 بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وودع مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

وعلى الجانب الآخر وصل ساديو ماني مع منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لأمم أفريقيا، بالإضافة إلى ألقابه مع ليفربول.

وتوج محرز باللقب الأفريقي مع منتخب الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء بهدف نظيف على السنغال.

كما أعلن ”كاف“ عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب ”داخل أفريقيا“ لعام 2019، وتضم طارق حامد (الزمالك المصري)، وأنيس البدري (الترجي التونسي)، ويوسف بلايلي لاعب السد القطري.

وبالنسبة للمدربين شهدت القائمة النهائية تواجد 3 مدربين هم: إليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ومعين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي.

Africa’s Men’s Coach of the Year will be chosen from one of these 3⃣! ???????? @coachalioucisse – @FootballSenegal

???????? Djamel Belmadi – @LesVerts

???????? Moïne Chaâbani – @ESTuniscom All established managers but who will take home the prize? ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/jhknvuh0kP — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

وجاءت القوائم النهائية لباقي الجوائز التي أعلن عنها الكاف كالآتي:

أفضل منتخب رجال: الجزائر، السنغال، مدغشقر.

أفضل منتخب سيدات: الكاميرون، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

The African Women’s National Team of the Year has 3⃣ phenomenal teams, but only 1⃣ will triumph! ???? ???????? @Banyana_Banyana

???????? @NGSuper_Falcons

???????? @FecafootOfficie We'll find out in Hurghada who'll come out on top! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/oNtWVRqvI9 — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

Each of these teams gave us something to remember this year! ???? ???????? @LesVerts

???????? @FootballSenegal

???????? Madagascar Presenting the final 3⃣ teams for African Men’s National Team of the Year! ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/HXI9f4pW9I — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

The African Women’s Coach of the Year shortlist has arrived! ???? ???????? Alain Djeumfa – @FecafootOfficie

???????? @descaptain – @Banyana_Banyana

???????? Thomas Dennerby – @NGSuper_Falcons Who do you think will win it on the 7th of January? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/ZRMYHa2eXz — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 في الـ7 من يناير العام المقبل.