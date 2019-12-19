فيرونا الإيطالي ينقذ الأفريقي التونسي من عقوبات الفيفا.. تعرّف إلى التفاصيل

أعلن النادي الأفريقي التونسي لكرة القدم أن عوائد مباراته الودية ضد فريق فيرونا الإيطالي ستخصص لتمويل الحساب الخاص بنزاعاته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

ويلتقي الأفريقي مع فيرونا في 22 من ديسمبر الجاري على ملعب رادس بتونس، في مسعى لدعم خزينته والتقليص من الديون التي تحاصر الفريق منذ سنوات.

ويواجه الأفريقي نزاعات بالجملة معروضة على ”فيفا“ بسبب تأخره في سداد أجور ومنح متراكمة للاعبين ومدربين وصفقات انتقال.

وناهزت الديون قرابة 30 مليون دينار تونسي، نجحت إدارة النادي في سداد قرابة نصفها، وخصم ”فيفا“ 6 نقاط من رصيد النادي في سباق الدوري في وقت سابق؛ بسبب التأخر في سداد ديون وهو مهدد بعقوبات أخرى (الدولار يساوي 83ر2 دينار تونسي).

ونجحت جماهير الفريق في جمع تبرعات بلغت 5 ملايين دينار عبر عمليات تعبئة واسعة، من بينها تنظيم مباراة افتراضية ضد ”فيفا“ على ملعب رادس.