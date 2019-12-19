سوشيال ميديا الرياضة: داني الفيس يروج للسياحة المصرية.. وابنة محمد صلاح بطلة إعلانه الجديد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

داني ألفيس يروج للسياحة المصرية

نشر النجم البرازيلي داني الفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زوجته خلال رحلته السياحية بمصر.

وعلق اللاعب قائلًا: نحن نحب مصر.

راكيتيتش: أقاتل ضد أخي مورديتش

نشر الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مواطنه مورديتش لاعب نادي ريال مدريد عقب مباراة الكلاسيكو الإسباني أمس.

وعلق اللاعب: ”مرة أخرى، لعبنا أكبر لعبة، مع الكثير من القتال، ولكن دائمًا معك الأخ مودريتش“.

ابنة محمد صلاح في إعلان لإحدى شركات الشحن

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء مشاركته في إعلان لإحدى شركات الشحن.

وظهرت مكة ابنة محمد صلاح في الإعلان الجديد لنجم ليفربول.

بوفون: جاهزون للسوبر الإيطالي

نشر جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه عقب الفوز المهم الذي حققته السيدة العجوز بالأمس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي، والذي يعد خير دافع قبل لقاء السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل والذي سيجمع بين ناديي اليوفي ولاتسيو.

وعلق اللاعب: تم الوصول إلى هدف آخر والآن التركيز مع كأس السوبر.

جيسي لينغارد: صوتوا لهذا الثنائي ضمن فريق العام

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة اللاعبة جورجي جابي.

وعلق اللاعب: أنا وجورجي جابي اختار لنا، الآن يمكنك أن تقول كلمتك على EASPORTSFIFA

ابن شقيق ماغواير في الأولد ترافورد

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من الموقع الرسمي للنادي لابن شقيق ماجواير داخل ملعب الأولد ترافورد.

وعلق اللاعب: نحن نحب المجد، نحن نحب مانشستر يونايتد.

‘We love you Glory’ PS. He calls Man Utd ‘Glory’ ????????❤️ #MUFC https://t.co/NPerNuJaEI — Harry Maguire (@HarryMaguire93) December 19, 2019

تامي إبراهام يهنىء توموري بعيد ميلاده

نشر تامي إبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله توموري بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

وعلق إبراهام قائلًا: ”أخي عيد ميلاد سعيد في الثانية والعشرين من العمر اجتمعوا معًا بدءًا من عمر 7 سنوات، إنها مجرد بداية لأوقات جيدة أكثر“.

Happy birthday brother @fikayotomori_ come along way together from the age of 7 & it’s just the beginning ???????????? more good times to come ????????enjoy your day bro! ???????? pic.twitter.com/trNHaQ7pTG — Tammy Abraham (@tammyabraham) December 19, 2019

فيتسل يحتفل بذكرى تأسيس دورتموند

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه وهم يقدمون التحية لجماهير دورتموند احتفالًا بذكرى تأسيس النادي.

وعلق اللاعب: في مثل هذا اليوم 110 أعوام، كل عام وأنت بخير يا دورتموند.

سيرجي غنابري: الوحدة سر الانتصارات

نشر سيرجي جنابري لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لاحتفال فريقه أمس عقب الفوز على فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الألماني.

وأظهرت الصورة لاعبي الفريق البافاري في حالة توحد، وعلق اللاعب: انظر إلى معنى الصورة.

Look at what it means pic.twitter.com/gLxPgrbQfI — Serge Gnabry (@SergeGnabry) December 19, 2019

كوامي بونسو: شكرًا جماهير الترجي

نشر كوامي بونسو مهاجم نادي الترجي التونسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه بعدما حصل على المركز الخامس في مونديال الأندية الأخير.

وعلق اللاعب: أشكر الله على إعادتنا إلى تونس بسلام لقد كانت تجربة رائعة حقًا في كأس العالم للأندية، أيضًا بفضل جماهيرنا المذهلة للحصول على الدعم دائمًا، الآن حان الوقت للتركيز على البطولات القادمة.