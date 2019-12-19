عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”تسونامي أبيض“.. المستقبل مثير للغاية.. والمريخ يطير بيوفنتوس (صور)

شكّلت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل ليفربول لنهائي كأس العالم للأندية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالهدف الخرافي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس، وانتقاد مانشستر سيتي لإدارة آرسنال بسبب سعيها للتعاقد مع ميكيل أرتيتا، ومستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو، والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم تفوق ريال مدريد على منافسه برشلونة وكتبت ”ريال مدريد لا ينهي مهمة عظيمة“.

كما تحدثت عن تصريحات إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد وكتبت ”سيريزو ”المستقبل مثير للغاية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الليغا، وكتبت ”الكثير من الضوضاء والقليل من الكلاسيكو“.

كما اهتمت بكأس العالم للأندية وكتبت ”ليفربول – فلامينغو.. نهائي كأس العالم للأندية“.

أس

ركزت الصحيفة على مباراة الكلاسيكو والتي شهدت الكثير من الأحداث داخل وخارج ملعب كامب نو، وكتبت ”تسونامي أبيض دون أهداف ودون حكم الفيديو“.

كما تحدثت عن كأس العالم للأندية ولقاء نصف النهائي بين ليفربول ومونتيري المكسيكي وكتبت ”فيرمينو يضع ليفربول في النهائي بهدف في الدقيقة 91“.

كما اهتمت بتصريحات رئيس أتلتيكو مدريد وكتبت إنريكي سيريزو: المستقبل مثير للغاية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة الكلاسيكو بين العملاقين برشلونة وريال مدريد، وفشلهما التسجيل، وكتبت ”قتال سلبي“.

كما اهتمت الصحيفة بالأحداث التي شهدها اللقاء خارج الملعب بين المتظاهرين وقوات الأمن.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مشكلة مفاوضات آرسنال مع ميكيل أرتيتا، مساعد مدرب مانشستر سيتي ”آرسنال يتعرض لانتقادات من طرف مانشستر سيتي بسبب سعيه الشائك وغير المحترم خلف أرتيتا“.

كما تحدثت عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكتبت ”أنشيلوتي في إيفرتون الإثنين“.

الصحيفة اهتمت بكأس العالم للأندية وتأهل ليفربول الصعب للنهائي على حساب مونتيري المكسيكي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباريات كأس الرابطة الفرنسية وتأهل أولمبيك ليون بعد فوز كبير على تولوز 4/1 وكتبت ”مع الابتسامة“.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان بعد فوزه على لومان 4/1 وكتبت ”باريس سان جيرمان السلسلة التي تسجل أهدافًا كثيرة“.

الصحيفة اهتمت بمباراة برشلونة وريال مدريد على كامب نو وكتبت ”كلاسيكو دون أهداف“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سامبدوريا وهدف كريستيانو رونالدو الطائر الذي منح الفوز للسيدة العجوز وكتبت ”طيران“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2/1، وهدف خرافي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث نشرت مقاييس ارتقاء الدون للتسجيل وكتبت ”المريخ يطير بيوفنتوس“.

كما اهتمت بوصول مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري للفوز رقم 100 في الدوري الإيطالي وكتبت ”ساري الفوز رقم 100 في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى“.

كما تحدثت الصحيفة عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت ”ينتظره ميلان، أنشيلوتي يخطف إبرا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وتعاقداتها القادمة وكتبت عن النصر ”النصر يطلب الحارس المبتعث“ فيما كتبت عن الاتحاد ”بلجيكي على طاولة كات“.

كما اهتمت بالتظاهرات الكبيرة لكرة القدم على أرض السعودية وكتبت ”الفيصل: السعودية واجهة العالم“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على استقبال منصور بن زايد لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكتبت ”اطلع على خطط وبرامج تطوير كرة القدم“.

كما تحدثت عن آسيوية المواي تاي وكتبت ”أسيوية المواي تاي تدخل مرحلة حصد الميداليات“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أبوظبي لتنس السيدات وأجرت حوارًا مع الروسية ماريا شارابوفا.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مباراة الديربي البيضاوي في الدوري المغربي والمقررو الأحد المقبل وكتبت ”الديربي يواصل الطرب بعد موال العرب“.

كما اهتمت بالدوري المغربي للمحترفين وكتبت ”الوداد يستعيد الصدارة بعد 24 ساعة“.

وتحدثت الصحيفة عن حصاد الرياضة المغربية وخاصة كرة القدم في 2019 وكتبت ”2019 الأندية المغربية ولعنة النهائي الأفريقي“.