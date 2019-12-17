بـ“هاتريك“ السد القطري.. حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي يدخل تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)

دخل اللاعب الليبي حمدو الهوني مهاجم نادي الترجي التونسي سجل تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بتسجيله رقمًا جديدًا لأول مرة بهذه البطولة.

حمدو الذي يلعب في صفوف الترجي التونسي استطاع تسجيل 3 أهداف في مباراة فريقه الترجي ضد السد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة العالمية، ليصبح أول عربي وأفريقي يسجل هاتريك في تاريخ البطولة.

واستطاع اللاعب الليبي تسجيل الهدف الأول والثالث والخامس لفريقه على مدار شوطي المباراة، ليسجل نفسه كأول لاعب عربي يسجل هاتريك بهذه البطولة، وأيضًا كأول لاعب ليبي يسجل اسمه فيها.

حمدو الهوني المولود عام 1994 صار رابع لاعب على مستوى العالم يسجل ثلاثة في هذه البطولة، بعد كل من سواريز وكريستيانو رونالدو وغارث بيل.

اللاعب الليبي الذي انطلق من أسوار نادي الأهلي في العاصمة الليبية طرابلس بدأ مسيرته الاحترافية من بوابة بنفيكا البرتغالي عام 2016، والذي أعاره لنادي تشافيس لمدة سنتين، وانتقل بعدها للترجي مقابل 500 ألف يورو.

وانتزع فريق الترجي الرياضي التونسي، الثلاثاء، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

واكتسح الترجي نظيره السد القطري بستة أهداف لهدفين.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الترجي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق حمدو الهوني.

وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 13، قبل أن تشهد الدقيقة 23 طرد عبدالكريم حسن ليلعب السد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وأضاف البدري الهدف الثاني له والثالث للترجي في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، قبل أن يقلص الجزائري بغداد بونجاح النتيجة بإحرازه الهدف الأول للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

ونجح الهوني في إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 42، ليخرج الترجي متقدمًا من شوط المباراة الأول بأربعة أهداف لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 تمكن السد من إضافة الهدف الثاني عن طريق حسن الهيدوس من ضربة جزاء.

بعدها كشر لاعبو الترجي عن أنيابهم، ونجح الهوني في تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 74.

ومع حلول الدقيقة 87 اختتم سامح الدربالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للترجي.