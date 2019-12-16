هل فكر جمال بلماضي في ترك منتخب الجزائر بعد الفوز بأمم أفريقيا 2019؟

نفى خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني، فكر في تقديم استقالته بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وقال زطشي في مقابلة مع رويترز: ”بلماضي كان بحاجة إلى فترة من الراحة والتفكير بعد كأس الأمم الأفريقية من أجل إعادة شحن طاقته وترتيب أفكاره؛ لأنه رجل يحب التحديات ويريد دومًا تقديم الأفضل للجمهور الجزائري“.

وأضاف: ”أنا بدوري قمت خلال تلك الفترة بإعادة ترتيب الأفكار وإعداد خطة عمل وتحديد الأهداف المستقبلية للمنتخب، وبالفعل التقيت أنا وبلماضي وشرحت له الأهداف خاصة ما يتعلق منها بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر والاستعداد جيدًا لكأس الأمم الأفريقية القادمة 2021 بالكاميرون، وهو ما رحب به المدرب“.

وأقرّ زطشي بأنه أقدم على تحسين العقد الذي يربط بلماضي بالاتحاد الجزائري، ليصبح المدرب السابق لنادي الدحيل القطري الأعلى راتبًا في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وكان الاتحاد الجزائري تعاقد مع بلماضي في أغسطس آب 2018، خلفًا لرابح ماجر. وقاد بلماضي منذ ذلك الحين المنتخب في 21 مباراة حقق خلالها 15 انتصارًا و5 تعادلات وهزيمة واحدة.

وعن اختياره لأفضل لاعب في تاريخ الجزائر، قال زطشي إنه ”لخضر بلومي دون منازع“.

ودافع بلومي عن ألوان العديد من الأندية الجزائرية ومن أبرزها مولودية وهران ومولودية الجزائر. وهو أكثر لاعب تمثيلًا للمنتخب الجزائري الأول في الفترة بين 1978 و1989. ووضع رئيس الاتحاد الجزائري الثنائي مصطفى دحلب وصالح عصاد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال: ”لم تسنح لي فرصة مشاهدة لاعبين كبار في تاريخ الكرة الجزائرية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؛ لذلك لا أستطيع الحكم على أولئك اللاعبين“.

وبرز دحلب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات، بينما انطلقت مسيرة عصاد مع نادي رائد القبة في الجزائر ثم سافر إلى فرنسا حيث لعب مع ميلوز وباريس سان جيرمان.

وقال زطشي، إن شباب بلوزداد متصدر الترتيب هو أفضل فريق حاليًا في دوري المحترفين الجزائري والأكثر إمتاعًا للجماهير.

وأضاف: ”شباب بلوزداد الأقوى حاليًا وهو فريق يقدم كرة جميلة“.

وأشاد زطشي بتتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين ومشاركته في كأس العالم للأندية، لكنه تمنى لو كان أحد الأندية الجزائرية في مكان الترجي.

وكان وفاق سطيف الفريق الجزائري الوحيد الذي شارك في كأس العالم للأندية في 2014 بالمغرب، واحتل حينها المركز الخامس.

وفي ظل المنافسة الشديدة بين الجزائري رياض محرز وثنائي ليفربول السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019، رشح زطشي مواطنه لاعب مانشستر سيتي لنيل هذه الجائزة للمرة الثانية في مشواره بعد تتويجه العام 2016.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري: ”أرشح محرز لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي ببساطة؛ لأنه فاز بكأس الأمم الأفريقية ويفترض أن يمنح الاتحاد الأفريقي هذه الجائزة للاعب تُوج بهذه المسابقة لأنها بطولة لها وزن كبير“.

وردًا على سؤال بشأن إن كان يُفضل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية من جديد أو الذهاب بعيدًا في كأس العالم، أجاب زطشي: ”تذوقنا حلاوة التتويج بلقب الأمم الأفريقية ونريد الآن تذوق حلاوة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والذهاب لأبعد حد ممكن في كأس العالم“.