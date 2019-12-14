الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

يتابع عشاق الكرة العربية المواجهة المثيرة والمرتقبة التي تجمع بين الهلال السعودي والترجي التونسي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ويترقب المتابعون وجبة كروية دسمة بين الهلال بطل آسيا وزعيم الكرة السعودية والترجي بطل أفريقيا وزعيم الكرة التونسية في مونديال الأندية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الهلال ضد الترجي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جاسم بن حمد“ بنادي السد القطري بالعاصمة الدوحة الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، والكأس 3 بصوت المعلق خالد الحدي، والكأس 6 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الهلال والترجي 4 مرات سابقة، وتفوق الترجي برصيد انتصارين مقابل فوز للهلال وتعادل.. وبدأت اللقاءات العام 1986 بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وانتهى بالتعادل دون أهداف، وفاز بتلك النسخة الكرخ العراقي.

وتقابل الفريقان مرة أخرى في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري العام ،1995 وفاز الهلال 1/0 سجله يوسف الثنيان، ثم فاز الترجي بثنائية نظيفة في البطولة العربية العام 1996.

وكان آخر لقاء بين الفريقين بالبطولة العربية قد انتهى بفوز الترجي بنتيجة 3/2 العام 2017، وسجل للترجي: فريد الماطري، وهيثم الجويني، وغيلان الشعلالي، وأحرز للهلال: عبدالرحمن اليامي، وفهد الرشيدي.

ويشارك الهلال للمرة الأولى بمونديال الأندية، بينما يظهر الترجي للمرة الثالثة بعد نسختي 2011 و2018، وفشل في المرتين في تجاوز الدور الثاني والتأهل لنصف النهائي، وودع في نسخة 2011 أمام السد القطري بطل آسيا، كما خسر في نسخة 2018 أمام العين الإماراتي.

الهلال يحشد القوة الضاربة

يحشد فريق الهلال القوة الضاربة من أجل عبور عقبة الترجي والصعود لنصف نهائي المونديال بعدما أنهى الفريق السعودي احتفالات استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ العام 2000.

واستعد الهلال للبطولة بعد نهاية ارتباط المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات التي حل بها وصيفًا، وكان يضم بين صفوفه بعض نجوم الهلال.. وتبدو القوة الضاربة للهلال جاهزة عدا غياب سلمان الفرج، وسباستيان جيوفينكو، في حين تحيط الشكوك بجاهزية الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وقال المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحي قبل اللقاء إن فريقه سيلعب من أجل الفوز للتأهل لدور الأربعة، مشيدًا بالهلال، ووصفه بالفريق الجماعي الذي يلعب كرة منظمة.

ويعتمد الهلال على التشكيلة التي تضم: الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون، سو وعلي آل بليهي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط: عبدالله عطيف، والكولومبي غوستافو كويلار، مع صانع اللعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بينما يلعب على الأطراف: البيروفي آندريه كاريلو، وسالم الدوسري مع السوري عمر خريبين مهاجم الفريق في ظل احتمالية عدم مشاركة غوميز منذ البداية.

الترجي يتحفز بالخبرات

يتسلح الترجي بالخبرات التي يملكها بين صفوفه وظهوره في المونديال مرتين سابقتين وهو ما أكده المدرب المساعد مجدي تراوي قبل اللقاء، موضحًا أن الترجي جاهز تمامًا، ولن يتأثر برحيل بعض نجومه عن الموسم الماضي، كما أن الفريق يسير على الطريق الصحيح محليًا وفي البطولة القارية.

ويعتمد المدرب معين الشعباني المدير الفني للترجي على تشكيلته التي تضم: الحارس معز بن شريفية، وأمامه رباعي خط الدفاع: شمس الدين الذوادي، وخليل شمام، وسامح الدربالي، وإيهاب المباركي.

ويقود خط الوسط: الغاني كوامي بونسو، والإيفواري فوسيني كوليبالي، مع صانع اللعب عبدالرؤوف بن غيث مع ثلاثي الهجوم: الليبي حمدو الهوني، وأنيس البدري، والإيفواري إبراهيما أوتارا.

وأكد أشرف قاسم مدافع الهلال السعودي والزمالك المصري الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن الهلال فريق متكامل يملك نجومًا كبارًا في كل صفوفه، وهو ما يساعد المدرب لوشيسكو، ولكنه بحاجة لاستغلال الدفعة القوية بعد الفوز باللقب الآسيوي.

وأوضح أن الترجي لديه خبرات مميزة في فريقه، خاصة في خط الدفاع مع موهبة أنيس البدري، وكوليبالي، والخنيسي، ولكنه سيكون أمام اختبار قوي أمام هجوم الهلال.