التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على صعوبة مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت.

وقال لوشيسكو: ”مواجهتنا أمام الترجي التونسي تعد صعبة، وهي بالنسبة لنا أشبه بمباراة نهائية في البطولة، خاصةً أن المباراة تجمع بطل آسيا وبطل أفريقيا“.

وأضاف ”تشكيلة الفريق تضم العديد من اللاعبين الذين بلغوا نهائي دوري أبطال آسيا 2014 و2017، وبالتالي فإنهم تطوروا وأصبحوا يمتلكون الخبرة والسيطرة على مشاعرهم، ما مكنهم من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام“.

وواصل: ”رامون دياز وجورجي جيسوس مدربان رائعان بالتأكيد، وجيسوس واحد من أفضل وأهم المدربين في كرة القدم، وصحيح أنه بنى الفريق، وعلينا أن نُشيد بجميع المدربين الذي مروا على الفريق وأدوا عملهم“.

ومن جانبه قال محمد الشلهوب: ”جورجي جيسوس مدرب فلامنغو كان من المدربين الذين كان لهم تأثير كبير في نادي الهلال، ونحن نحترمه كثيرًا، ونشكر له متابعتنا، لكننا الآن نحن نفكر في مباراة الغد، ولن نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية هذه المباراة“.

وأضاف بالنسبة لي فإن الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية“.

وأتم ”نحن سعداء بالتواجد هنا في كأس العالم، ودائمًا في النادي نؤمن أن مكاننا الطبيعي هو هنا في مثل هذه البطولة“.

والفائز من مباراة الهلال مع الترجي يضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي، الذي التحق بركب المتأهلين لمونديال الأندية بعد مباراة ماراثونية خاضها أمام ريفر بليت الأرجنتيني وفاز بها بنتيجة 2/1 في نهائي كأس ليبرتادوريس.

وهذه أول مرة يشارك الهلال في كأس العالم للأندية، ويشارك بصفته بطل دوري أبطال آسيا، في حين يلعب الترجي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، وهذه ثالث مشاركة له في البطولة العالمية، بعد عامي 2011، و2018

ومن المتوقع أن يلعب الهلال بهذه التشكيلة:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

الوسط: عبدالله عطيف، غوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، آندريه كاريلو.

الهجوم: عمر خربين.

في حين يُتوقع أن يلعب الترجي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: شمس الدين الذوادي وخليل شمام وسامح الدربالي وإيهاب المباركي.

الوسط: فوسيني كوليبالي، بونسوا كوامي، عبدالرؤوف بن غيث.

الهجوم: أنيس البدري، حمدو الهوني، إبراهيما واتارا.