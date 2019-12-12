عناوين الصحف الرياضية العالمية: سحر ريال مدريد.. ”القنبلة فاتي“.. وميسي يريد الكلاسيكو (صور)

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا ليوم الأربعاء وقرعة دور الـ16 المقبلة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ليونيل ميسي حول الكلاسيكو، وتألق أنسو فاتي الذي غزا العالم، وأخبار الأندية السعودية والعربية، وتعيين غاتوزو مدربًا جديدًا لنابولي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام كلوب بروج في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بتألق البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريغو وكتبت :“ سحر ”.

كما اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد لدور الـ16 بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو واحتلاله المركز الثاني في مجموعته وكتبت :“أتلتيكو لا يفشل ويتأهل لدور الـ 16 ”.

كما اهتمت باحتمالات قرعة دور الـ16 إذ ينتظر فريقا العاصمة الإسبانية إمكانية مواجهات قوية.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة حول دوري الأبطال والكلاسيكو وكتبت :“ ميسي يريد الكلاسيكو ”.

كما اهتمت بإعجاب العالم بالنجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي أصغر هداف في تاريخ دوري الأبطال وكتبت :“ أنسو فاتي يذهل العالم ”.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على كلوب بروج وكتبت :“ فوز ينهي مرحلة أزمة ”.

واهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على لوكوموتيف موسكو وتأهله لدور الـ16 وكتبت :“ أتلتيكو يفوز ويتأهل كثاني المجموعة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعجاب العالم بالنجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي وكتبت :“ القنبلة فاتي ”.

كما تحدثت عن تأهل الفرق الإسبانية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كل الفرق الإسبانية تأهلت لدور الـ16 ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ميسي حول الكلاسيكو وكتبت :“ ميسي يتوقع ريال مدريد قويًّا في الكلاسيكو ”.

كما تحدثت عن مواجهات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام كلوب بروج في الدولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري الأبطال 3-1 وتألق النجمين الشابين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريغو وكتبت :“ الكمال“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على لوكوموتيف موسكو وتأهله وكتبت :“ أتلتيكو مدريد نحو دور الـ16 ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان أمام غلطة سراي 5-0 في نهاية دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نهاية سعيدة ”.

كما اهتمت بالجدل القائم حول الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون والذي تشاجر مع أحد جماهير فريقه وكتبت :“ ديباي قائد شجاع ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر :“ النصر يطالب رودي بالسوبر ”.

وعن الأهلي كتبت :“ السومة يغيب عن ضمك ويستعد للشباب ”.

أمّا عن الهلال فكتبت :“ الفرج تمزق درجة ثانية ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري الخليج العربي وكتبت :“ الأحمر يتخطى العنابي ويقلص فارق الصدارة، رباعيات الفرسان ”.

كما طرحت الصحيفة مبادرة وكتبت :“ الاتحاد تطرح مبادرة دوري عربي لنجوم الشوارع : ترحيب كبير بالفكرة ”.

كما اهتمت بدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نجوم يخطفون الأنظار في ليلة الأبطال، 60 لاعبًا في البطولة أكبر من مدرب لايبزغ“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على أزمة الوداد البيضاوي وكتبت :“ الوداد أزمة تدبير أم سحابة عابرة ”.

كما اهتمت بتدشين مركب محمد السادس وكتبت :“ هنا سنبني مستقبلنا ”.

الصحيفة تحدثت عن المحترفين المغاربة وكتبت :“ أسود العالم : النصيري يثور وبنشرقي يرد ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إنجاز أتلانتا الذي تمكن من قلب كل المعطيات والتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على شاختار دونيتسك وكتبت :“ جاسبريني أنت ساحر ”.

كما تحدثت عن تعيين نابولي لغاتوزو كمدرب جديد خلفًا لكارلو أنشيلوتي ووعد المدرب الجديد بإعادة الفريق لسكة الانتصارات ودوري الأبطال.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إنجاز أتلانتا الذي تمكن من التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في الجولة الأخيرة على شاختار دونيتسك الأوكراني 3-0 علمًا أنه خسر أول ثلاثة لقاءات وجمع نقطة من 4 لقاءات أولى.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن الألماني وكتبت :“ كريستيانو رونالدو وهيغواين أهداف ورقم قياسي ”.