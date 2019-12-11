مباراة الافتتاح وأبرز النجوم وتاريخ المونديال.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق السد القطري نظيره هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا وكونكاكاف مساء اليوم الأربعاء في لقاء افتتاح المونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الافتتاح وبعض اللمحات عن بطولة كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق يوسف سيف والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب والكأس 6 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

تاريخ البطولة

تنطلق اليوم الأربعاء النسخة السادسة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر للمرة الأولى.

وأقيمت نسخ بطولة كأس العالم للأندية في 4 دول من قبل، هي البرازيل واليابان والإمارات والمغرب، وانطلقت أول نسخة عام 2000 في البرازيل بمشاركة 8 أندية.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية حصولًا على لقب المونديال برصيد 4 ألقاب، بفارق لقب واحد عن برشلونة الإسباني.. وفازت أندية أوروبا بـ11 لقب مقابل 4 ألقاب فقط فازت بها أندية أمريكا الجنوبية وتحديداً البرازيل.

ولم يفز أي فريق عربي باللقب، وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 3 فرق عربية في نسخة واحدة بعد مشاركة الهلال السعودي والسد القطري والترجي التونسي.. ويلعب السد بوصفه بطل الدوري القطري صاحب الضيافة، والهلال بوصفه بطل آسيا، والترجي بوصفه بطل أفريقيا.

وتشهد نسخة 2019 ظهور بطل جديد خاصة أن الفرق السبعة المشاركة لم تفز باللقب بما فيها ليفربول الإنجليزي الذي حل وصيفًا لنسخة 2005.

أبرز النجوم

تشهد نسخة 2019 مشاركة 7 أندية هي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والهلال السعودي والترجي التونسي ومونتيري المكسيكي وهينجين سبورت بطل اوقيانوسيا وكونكاكاف والسد القطري.

ويلمع في البطولة عدة مدربين يملكون نجومية كبيرة في عالم التدريب، على رأسهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والبرتغالي خورخي خيسوس مدرب فلامنغو، الذي سبقت له قيادة بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي بجانب الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السعودي والإسباني تشافي هيرنانديز بجانب المدرب العربي التونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي.

وتضم قائمة أبرز نجوم كأس العالم بلا شك محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو ثلاثي ليفربول الإنجليزي المرعب، بجانب البرازيلي جابريل باربوسا نجم فلامغو والفرنسي بوفاتيمبي غوميز والبيروفي أندريه كاريلو والإيطالي سباستيان جيوفنكو نجوم الهلال وأنيس البدري والإيفواري فوسيني كوليبالي لاعبي الترجي، والجزائري بغداد بونجاح والإسباني جابي وأكرم عفيف ثنائي السد.

وتوقع طه إسماعيل الخبير الكروي المصري ومدرب منتخبي مصر والسعودية الأسبق لـ“إرم نيوز“ ظهور مشرف للكرة العربية بالبطولة، خاصة مع مشاركة 3 أندية مميزة هي الهلال والترجي بجانب السد.

وأوضح أن الفرق الثلاثة تملك القدرة على المنافسة، خاصة الهلال الذي أبهر الجميع في بطولة دوري أبطال آسيا.

السد وطموح تشافي

يسعى فريق السد بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز لتقديم بداية قوية ومواصلة مشوار البطولة بتخطي عقبة هينجين سبورت بطل اوقيانوسيا وكونكاكاف.

وقال تشافي قبل اللقاء إن فريقه سيكون على قدر التحدي في بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها من قبل كلاعب مع برشلونة وحقق لقبها.

وأضاف: ”ندرك صعوبة المنافسة لكننا جاهزون للعب أمام الأبطال وجاهزون للتحدي، خاصة أن كرة القدم لا تعرف الحسابات المسبقة، وعلينا أن نقاتل من أجل تحقيق هدفنا“.

ويعتمد السد على أبرز نجومه في تشكيلته المتوقعة التي تضم الحارس سعد الدوسري وأمامه الرباعي بيدرو ميجيل وطارق سلمان وحامد إسماعيل وبوعلام خوخي للدفاع، وجابي وتي هي نام، وأكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وعبد العزيز الأنصاري للوسط، وبغداد بونجاح للهجوم.