مباراة الترجي ضد الهلال.. الفريق التونسي يطمح لأفضل نتيجة في مشاركته الثالثة بكأس العالم للأندية

‬يتمنى الترجي التونسي، بطل أفريقيا، تغيير حظه في مشاركته الثالثة في كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، عندما يستهل مشواره بمواجهة الهلال السعودي، بطل آسيا، يوم السبت المقبل.

وخسر الترجي أول مباراة بالبطولة في نسختي 2011 و2018 أمام السد القطري والعين الإماراتي على الترتيب، وحقق المركزين السادس ثم الخامس.

وقال مجدي تراوي، مساعد مدرب الترجي، إن الفريق يسعى للاستفادة من خبراته السابقة في البطولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأبلغ تراوي الصحفيين: ”الهلال يحظى بفريق كبير وبنجوم لامعين، لكننا سندافع عن فرصنا ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنظهر قيمتنا الحقيقية مع تقديم أسلوب لعبنا المعهود والأفضل في الملعب سينتصر“.

وأضاف تراوي: ”التعلم من التجارب السابقة سيدعمنا لتفادي الأخطاء الماضية، واعتقد أن الفريق سيكون أكثر تركيزًا واستعدادًا من الناحية الذهنية.

”نطمح لنتيجة أفضل من النسخة الماضية“.

وإذا فاز الترجي سيلتقي مع فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي.

وقال الظهير الأيمن سامح الدربالي: ”مشاركاتنا السابقة لم تكن في مستوى تطلعاتنا، لكن في ظهورنا الثالث في البطولة نأمل في تحقيق آمال اللاعبين والجماهير وإدارة النادي، وأن نصل للدور قبل النهائي“.

وأضاف الدربالي الذي يشارك مع الترجي للمرة الثالثة في البطولة: ”نأمل أن نكون في قمة الجاهزية هذه المرة، وأن نقدم مباراة كبيرة أمام بطل آسيا في البداية“.

موعد مباراة الترجي ضد الهلال:

تنطلق مباراة الفريقين، مساء السبت المقبل، على ملعب ”جاسم بن حمد بنادي السد“، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق يوسف سيف.