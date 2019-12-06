الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف فريق الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة نظيره الهلال السوداني في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لطمأنة جماهيره بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في ملعب رادس كما أن الهلال يأمل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بإستاد السلام سابقًا، الأهلي حاليًا بعدما حصلت القلعة الحمراء على حق انتفاع الاستفادة من الملعب لمدة 25 عامًا، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسودان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي بجانب قناة تايم سبورتس المصرية عبر البث الأرضي.

ترتيب الفريقين.. ومشوار التأهل

يحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الثانية بلا رصيد، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2-1 في السودان.

وصعد الأهلي لدور المجموعات بعدما فاز على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالدور التمهيدي بأربعة أهداف نظيفة ذهابًا، وتسعة أهداف نظيفة إيابًا، علمًا بأن اللقاءين أقيما بإستاد برج العرب في الإسكندرية ثم تغلب الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية دون رد في عقر داره ورباعية نظيفة في برج العرب بدور الـ32.

وتأهل الهلال على حساب رايون سبورت الرواندي بالتعادل بهدف لكل منهما في رواندا والتعادل دون أهداف بالسودان في الدور التمهيدي ثم أطاح بالعملاق النيجيري إنيمبا بدور الـ32 بعد التعادل دون أهداف في نيجيريا والفوز بهدف نظيف في السودان.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 6 مرات وحقق الأهلي الفوز مرتين مثل الهلال وتعادلا مرتين وهو ما يعكس الندية والتكافؤ بين الفريقين.

بدأت اللقاءات في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1987 وتعادل الفريقان في السودان دون أهداف ثم فاز الأهلي في لقاء الإياب بإستاد القاهرة بثنائية دون رد سجلها جمال تعلب في مرماه وأيمن شوقي.

ولعب الفريقان في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2004، وتعادلا في السودان دون أهداف، وفاز الهلال في مصر بهدف دون رد سجله المدافع ريتشارد جاستن.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2007، وفاز الأهلي في مصر بثنائية الأنجولي أمادو فلافيو وأسامة حسني، وفاز الهلال في السودان بثلاثية نظيفة سجلها جودوين وداريو كان وحسن إسحق.

فايلر.. وضربة رادس

يبحث الأهلي عن تجاوز آثار ضربة ملعب رادس والخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، والتي أربكت حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي حقق 8 انتصارات محلية من بينها 7 بالدوري ولقاء في كأس مصر على حساب بني سويف.

وقال فايلر قبل المباراة في المؤتمر الصحفي إن الأهلي يحترم جميع منافسيه ويدرك قوة مباريات البطولة موضحًا أنه درس فريق الهلال ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه وسيلعب للفوز.

ويفتقد الأهلي جهود التونسي علي معلول وحمدي فتحي ومحمود متولي بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي، واستبعد فايلر من اللقاء لأسباب فنية الحارس علي لطفي وصالح جمعة وحسام عاشور.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمرو السولية، ويدرس فايلر اللعب بمحمد مجدي أفشة كلاعب ارتكاز إضافي ووليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحي كثلاثي خلف رأس الحربة النيجيري جونيور أجاي، وربما يظهر في التشكيلة المالي أليو ديانج منذ البداية، أو المغربي وليد أزارو.

الهلال يبحث عن مفاجأة

يبحث الهلال عن تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي في عقر داره واعتلاء الصدارة قبل لقاء بلاتينيوم وضيفه الهلال غدًا السبت بالمجموعة الثانية.

وقال صلاح آدم مدرب الهلال السوداني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الأهلي فريق عظيم وله جماهير متحمسة ستلعب دورًا مهمًا في اللقاء، ولكنه لا يخشى ذلك ولاعبوه يدركون أهمية اللقاء وصعوبته.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على تشكيلة لقاء بلاتينيوم بالرهان على ثنائي الهجوم وليد بخيت ومحمد الضي وخلفهم رباعي الوسط محمد أبو عاقلة وناصر عمر وسالم محمد ومحمد دراج ويقود رباعي الدفاع السموأل الميرغني وأهر الطاهر وفارس عبد الله وعبد اللطيف بويا والحارس جمال سالم.

وقال مصطفى يونس مدرب الهلال السوداني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال فريق عظيم وله تاريخ كبير في الكرة السودانية موضحًا أنه يتابع الفريق ويدرك أنه سيلعب لتحقيق نتيجة طيبة ويلعب كرة سريعة ويملك بعض عناصر الخبرة مثل وليد بخيت ومحمد الضي وسالم.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق أن الفريق الأحمر الأكثر قدرة على تحقيق الفوز في ظل دعم الجماهير بجانب أن فايلر يقدم كرة جميلة مع الأهلي بخلاف الخسارة أمام النجم الساحلي التي تجعل الأهلي مطالبًا بالفوز ولا شيء سواه.