عناوين الصحف الرياضية: مبابي = فينسيوس + أموال .. زيدان يصر وبيريز يقاوم (صور)

شكل تمديد برشلونة لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي ومطالب باريس سان جيرمان بشأن صفقة كليان مبابي وفوز ليفربول ومانشستر يونايتد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بنصف نهائي كأس الخليج بقطر وإقالة مدرب المنتخب الإماراتي ومشاركة الفرق المغربية في المنافسات القارية وصراع زيدان ورئيس ريال مدريد حول صفقة بول بوغبا.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على العشاء الذي نظمه لاعبو ريال مدريد وكتبت: ”عشاء – هدايا – حركة جماعية وفق هذا الترتيب“.

كما تحدثت عن تمديد برشلونة لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي وكتبت: ”400 مليون شرط جزائي لأنسو فاتي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لاعب كرة السلة نيكولا ميروتيتش نجم برشلونة وأجرت معه حوارًا حيث يعتبر قنبلة الصفقات في الصيف الماضي لكونه كان لاعبًا في دوري كرة السلة للمحترفين في أمريكا.

كما تحدثت عن تمديد برشلونة لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي وكتبت: ”برشلونة يحصن أنسو فاتي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تمديد برشلونة لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي بشرط جزائي كبير وكتبت: ”أنسو فاتي محصن“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت: ”زيدان يصر على بوغبا وبيريز يقاوم“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي وكتبت: ”نادال برنامج 2020“.

آس

اهتمت الصحيفة بصفقة الفرنسي كيليان مبابي التي يرغب ريال مدريد في حسمها وتحدثت عن مطالب فريق باريس سان جيرمان وكتبت: ”فينسيوس جونيور + الأموال تساوي مبابي“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ورغبة التعاقد مع الأوروغوياني إيدينسون كافاني وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفاوض كافاني“.

الصحيفة اهتمت بتمديد برشلونة لعقد نجمه الشاب أنسو فاتي وكتبت: ”برشلونة يحمي أنسو فاتي بـ 170 مليون يورو“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أهم لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز مانشستر يونايتد على توتنهام وليفربول على إيفرتون في ديربي قوي وكتبت: ”ماركوس راشفورد يدمر عودة مورينيو لأولد ترافورد وليفربول يدفع ماركو سيلفا نحو الخروج“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان 1-0 على نانت في الدوري الفرنسي بفضل نجمه كليان مبابي وكتبت: ”كليان مبابي يا لها من جوهرة“.

كما تحدثت عن فوز سانت إيتيان 1-1 أمام نيس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء نصف نهائي كأس الخليج بين المنتخبين السعودي والقطري وكتبت: ”يومك يا الأخضر“ و ”العابد وكنو أساسيان“.

كما تحدثت عن النصر السعودي وكتبت: ”النصر يفقد مادو والخيبري“.

واهتمت بالهلال الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية وكتبت: ”رازفان يرفع قائمة 28“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على إقالة مدرب المنتخب الإماراتي بعد الخروج من دوري المجموعات في كأس الخليج وكتبت: ”إقالة مارفيك من تدريب الأبيض“.

كما تحدثت عن قرار لجنة المنتخبات وكتبت: ”المنتخبات تكتفي بعقوبة عموري وشاهين داخليًا“.

الصحيفة اهتمت بإحصائيات الدوري الإماراتي وكتبت: ”187 لاعبًا مواطنًا يشاركون في دورينا“.

الصحيفة تحدثت عن مانشستر سيتي وتسجيل الأهداف وكتبت: ”السيتي 43 الأكثر جاذبية في الدوريات الأوروبية“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية وكتبت عن دوري الأبطال: ”الرجاء والوداد الثانية نقطها غالية“.

وعن كأس الكاف: ”الحسنية وبركان يجددان الرهان“.

كما تحدثت الصحيفة عن المحترفين الكونغوليين في الدوري المغربي وكتبت: ”السلعة الكونغولية نعمة أم نقمة؟“.

الصحيفة اهتمت بفوز ميسي بالكرة الذهبية وكتبت: ”ميسي ملك الكرة الذهبية“، وتحدثت عن أشرف حكيمي وكتبت: ”حكيمي يحارب العنصرية“، وعن حكيم زياش كتبت: ”أياكس يرفع القيمة التسويقية لزياش“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء المقدم عن الجولة 15 من الدوري الإيطالي والذي يجمع إنتر ميلانو وروما ويلتقي خلاله زملاء الأمس في مانشستر يونايتد المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وجهًا لوجه وكتبت: ”الجمعة الأسود“.

كما اهتمت بالضربة القوية ليوفنتوس بعد إجراء نجمه الألماني سامي اخضيرة عملية جراحية على الركبة وكتبت: ”سامي اخضيرة يغيب 3 أشهر“.