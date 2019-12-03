بعد تعرضه لانتقادات.. زهير فضال يصر على احتفال ”السجود لله“ (تغريدة)

أكد زهير فضال، مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني، أنه سيظل يحتفل بالأهداف بالطريقة التي يريدها، وذلك دون انتقاص لاحترام أي طرف من الأطراف.

وقال المغربي الدولي زهير فضال، على موقعه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”الأمر لا علاقة له على الإطلاق باحترام أو عدم احترام أي طرف، فأنا أحترم الجميع ولا يمكن أن أنتقص من احترام أحد، ولكنني سأحتفل مع زملائي بإحراز الأهداف بالطريقة التي تجعلنا سعداء، وأتمنى أن يتكرر الاحتفال مرارًا“.

وكان ريال بيتيس قد حقق انتصارًا غاليًا خارج أرضه على ريال مايوركا، مساء السبت الماضي، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، 2-1، وكان الهدف الثاني من نصيب نبيل فقير، في الدقيقة 33 من المباراة.

واحتفل الجزائري الأصل، الفرنسي الجنسية، نبيل فقير مع زميليه المغربي زهير فضال والجزائري عيسى ماندي بالسجود شكرًا لله على الهدف، وهو مشهد غير مألوف كثيرًا في الملاعب الإسبانية، ما عرضه لانتقادات من إحدى روابط مشجعي النادي.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 19 نقطة، في موقع بعيد نسبيًا عن صراع الهبوط، بفارق 6 نقاط عن سلتا فيغو، الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، يليه إسبانيول في المركز التاسع عشر بـ9 نقاط، وليغانيس في المرتبة الأخيرة بـ6 نقاط فقط.