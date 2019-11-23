في مباراة مجنونة.. الرجاء المغربي يطيح بمواطنه الوداد ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

حجز فريق الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم السبت، مقعدًا في الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتعادل الرجاء مع مضيفه ومواطنه الوداد بأربعة أهداف لكل منهما في إياب الدور ثُمن النهائي للبطولة.

وجاء تأهل الرجاء للدور ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت المباراة مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

صورة رائعة واستثنائية وتاريخية.. تحولات وتقلبات وإثارة#الرجاء يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حول تأخره 1-4 إلى تعادل 4-4 مع #الوداد

شاهد أهداف الديربي المثير#الوداد_الرجاء #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PTzjxq6j01 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 23, 2019

ومع حلول الدقيقة 12 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للوداد نفذها محمد ناهيري في الشباك مسجلًا الهدف الأول.

بعدها بحث لاعبو الرجاء عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم لم تتكلل بالنجاح.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني وأصبحت على صفيح ساخن، وتحديدًا عندما أدرك الرجاء التعادل في الدقيقة 50 عن طريق محسن متولي من ضربة جزاء.

وردّ الوداد بثلاثة أهداف أخرى عن طريق: أيمن الحسوني، وأيوب الكعبي، وبديع أووك، في الدقائق 56 و58 و73.

وتمكن حميد أحداد من تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 74.

ولم يكن جمهور الرجاء متفائلًا بإمكانية عودة فريقه في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 88 عندما سجل متولي الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز الوداد، جاء التعادل القاتل للرجاء في الدقيقة 93 عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا.