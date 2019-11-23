آسفي المغربي يطيح بالترجي التونسي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أطاح فريق أولمبيك آسفي المغربي يوم السبت، بنظيره الترجي الرياضي التونسي من البطولة العربية للأندية لكرة القدم

وتغلب أولمبيك آسفي على مضيفه الترجي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، انتزع أولمبيك آسفي بطاقة العبور والتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

أنهى أولمبيك آسفي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله عبد الغني معاوي في الدقيقة 20.

ومع حلول الدقيقة 52 أدرك الترجي التعادل عبر الغاني كوامي بونسو ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها أولمبيك آسفي لصالحه.