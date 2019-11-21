عناوين الصحف الرياضية: سقط في حفرة.. غاريث بيل ”عديم الاحترام – ضائع – ناكر للجميل“ (صور)

شكل تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا لفريق توتنهام واحتفال الويلزي غاريث بيل المستفز لريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بإياب نهائي دوري أبطال آسيا واستعدادات الهلال السعودي وكأس ديفيز للتنس المقام في مدريد وتقييم مسيرة مانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الويلزي غاريث بيل وردت على استفزازه لفريقه ريال مدريد وكتبت :“ عديم الاحترام – ضائع – ناكر للجميل وفق هذا الترتيب .“

كما تحدثت عن تأهل منتخب إسبانيا للتنس لربع النهائي في كأس ديفيز بنسخته الجديدة الذي يقام في مدريد.

الصحيفة أجرت أيضًا حوارًا مع دافيد فيا الذي أعلن اعتزاله كرة القدم أخيرًا.

سبورت

ركزت الصحيفة على رسالة المدرب السابق للمنتخب الإسباني روبيرت مورينيو والتي نشرها لتوضيح مسألة إقالته وكتبت :“ أرحل وأنا ضميري مرتاح ”.

كما اهتمت باحتفال غاريث بيل بتأهل منتخب بلاده المستفز لريال مدريد وكتبت :“ بيل يهين ريال مدريد ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا لتوتنهام وتأهل منتخب إسبانيا للتنس لربع نهائي كأس ديفيز.

كما اهتمت الصحيفة بمدافع برشلونة الفرنسي توديبو وكتبت :“ توديبو ضمن اهتمامات باير ليفركوزن ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع المدافع الإسباني جيرارد بيكيه والذي تحدث خلاله عن مشروعه الجديد في التنس ّ كأس ديفيز “ في مدريد.

كما تحدثت عن خروج روبيرت مورينو المدرب السابق لمنتخب إسبانيا عن صمته وإصداره بيانًا حول مغادرته لمنصبه.

الصحيفة اهتمت ايضًا بتأهل منتخب إسبانيا لربع نهائي النسخة الجديدة من كأس ديفيز بعد تجاوزه كرواتيا.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الويلزي غاريث بيل والذي أغضب أنصار ريال مدريد من طريقة احتفاله بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ بيل يسقط في حفرة ”.

كما تحدثت عن كأس ديفيز في نسخته الجديدة وكتبت :“ إسبانيا إلى ربع النهائي ”.

كما اهتمت بخروج المدرب السابق للمنتخب الإسباني روبيرت مورينيو عن صمته وإنهاء أزمته مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتعيين توتنهام لجوزيه مورينيو مدربًا جديدا وكتبت :“ توتنهام يعين مورينيو من أجل وضع حد للأزمة ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا لتوتنهام وكتبت :“ جوزيه مورينيو يستجمع نجومه المتفاجئين ”.

كما تحدثت عن رحيل بوكيتينو بطريقة سريعة ودون وداع لاعبيه وكتبت :“ بوكيتينو.. مغادرة حزينة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعيين توتنهام للبرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا جديدًا خلفًا لماوريسيو بوكيتينو وكتبت :“ جوزيه مورينيو مكلف للغاية ”.

كما تحدثت عن لاعب أولمبيك مارسيليا فلوران توفين وكتبت :“ توفين غياب طويل ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الشتوية القادم وكتبت :“ أي سوق “ مع نشر صور لعدة لاعبين ومدربين مرتبطين بعدة أندية.

كما تحدثت عن اللقاء المرتقب بين تورينو وإنتر ميلان وصراع مدربيهما وكتبت :“ كونتي كابوس ماتزاري ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على استعدادات الهلال لإياب نهائي دوري أبطال أسيا في اليابان وسط أجواء باردة دفعته لطلب المزيد من الألبسة الدافئة وكتبت :“ الهلال يزيد الشتوية ”.

كما اهتمت باستعداد الاتحاد السعودي وكتبت :“ الاتحاد يعتمد المعسكر الخارجي ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن لقاء النصراويين وكتبت :“نصراويون يلتقون في ضيافة الحلافي ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على قرار محمد بن راشد بضم مؤسسة الفيكتوري إلى دبي البحري وانطلاق جائزة زايد الكبرى للهجن يوم الـ29 من نوفمبر بتوجهات من رئيس الدولة وأوامر محمد بن زايد.

كما تحدثت الصحيفة عن احتراف لاعبين في إسبانيا وكتبت :“ ماجد والنقبي ينتقلان إلى ليغانيس خلال 6 أشهر ”.

كما نشرت تقريرًا حول مانشستر سيتي تحث قيادة الملاك الجدد وكتبت :“ البلو مون من 230 مليون جنيه إسترليني إلى 530 مليون جنيه إسترليني “ و “ 12 لقبًا في قرن و13 بطولة خلال 10 سنوات مع أبوظبي ”.

الصحيفة اهتمت بتعقيدات حكم الفيديو وكتبت :“ الوقت في مصيدة الفار : المباريات تمتد إلى 100 دقيقة لكثرة التوقفات ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

عادت الصحيفة للفوز الكبير للمنتخب المغربي في بوروندي 3-0 في تصفيات أمم أفريقيا الكامرون 2021 وكتبت :“ ببوجامبورا تحسنت الصورة ”.

كما اهتمت بفوز الاتحاد البيضاوي بكأس العرش المغربي على حساب حسنية أغادير وكتبت :“ الطاس يدخل التاريخ بأول كأس ، فعلها أحفاد الزاولي ”

كما تحدثت عن المشاركة المغربية في كأس محمد السادس للأبطال وكتبت عن الديربي المغربي :“ الفرسان والنسور لحسم الأمور “ وعن لقاء الترجي وأولمبيك أسفي :“ القرش يبحر لرادس بلا يأس ”.