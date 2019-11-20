الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة أمم أفريقيا 2021 حال سُحب التنظيم من الكاميرون

أبلغ رؤوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، رويترز، بأن بلاده مستعدة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 إذا قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) سحب التنظيم مرة أخرى من الكاميرون.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نسخة 2019 من النهائيات القارية، لكن الكاف قرر في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي سحب حق التنظيم من الكاميرون وتكليف مصر باستضافة البطولة، التي أقيمت في يونيو حزيران ويوليو تموز وفازت بها الجزائر، بسبب تأخر استعدادات الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال برناوي، الذي خلف محمد حطاب في الحكومة الجزائرية المؤقتة، في مقابلة مع رويترز، إنه حصل على موافقة السلطات العليا في الجزائر من أجل خلافة الكاميرون في استضافة كأس الأمم 2021 ”إذا سحب الكاف منها حق تنظيم البطولة“.

وأضاف: ”نحن ندعم الكاميرون في تنظيم كأس الأمم المقبلة ومستعدون لتقديم يد المساعدة لها في حال طلبها منا لأنه بلد يجمعنا به علاقات متينة“.

وتابع: ”لكننا على استعداد لتعويض الكاميرون، وحصلت على موافقة السلطات العليا ولدينا الإمكانات اللازمة. ستدعمنا ملاعب جديدة في براقي وتيزي وزو والدويرة ووهران ستكون جاهزة في 2021 ولدينا 20 ملعبًا بسعة أكثر من 20 ألف متفرج، ولهذا سنكون مستعدين لتنظيم كأس الأمم“.

وأحرزت الجزائر لقب كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخها عندما هزمت السنغال في النهائي بالقاهرة في يوليو تموز.