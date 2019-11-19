إصابة فرجاني ساسي في مباراة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

تعرض فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس الأول، للإصابة في مباراة نسور قرطاج أمام غينيا الاستوائية، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة للكاميرون.

وسقط فرجاني على أرضية الملعب بعد شكوته من الإصابة، عقب انطلاق الشوط الثاني بـ15 دقيقة فقط، ليغادر الملعب في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

ويبدو أن إصابة ساسي ليست سهلة، خاصة أنه غادر الملعب محمولًا، ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن طبيعة إصابته ومدة غيابه عن فريقه الزمالك.

وسوف يعود فرجاني ساسي إلى صفوف الزمالك، خلال اليومين المقبلين، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المتوقع أن يغيب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي، في الدوري المصري الممتاز، حال ثبوت تعرضه لإصابة قوية.

وكان منتخب تونس قد فاز على غينيا الاستوائية بصعوبة، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في التصفيات الإفريقية.

وسوف تضع إصابة فرجاني ساسي، فريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، في موقف صعب، في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي بجانب طارق حامد، وعدم وجود بديل لهما، بعد تعرض زميلهما محمود عبدالعزيز لقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وسبق أن تعرض ساسي لإصابة قوية في نهاية الموسم الماضي بمباراة الزمالك وحسنية أغادير في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، كانت عبارة عن شرخ في شظية قصبة القدم، أدت إلى خسارة الفارس الأبيض لجهوده قبل مواجهات مصيرية، وغاب على إثرها لمدة تزيد عن شهرين.

يذكر أن فرجاني ساسي يعاني من تراجع في مستواه خلال الآونة الأخيرة، مع فريقه الزمالك، بعد أن كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية مع المدير الفني السابق كريستيان غروس.

وترددت أنباء قوية مؤخرًا عن رغبة ساسي في الرحيل عن الزمالك، في ظل وجود عرض مغر له من أهلي جدة السعودي الذي يديره فنيًا كريستيان غروس، حيث يعرف الأخير إمكانيات الدولي التونسي جيدًا بعدما تولى تدريبه لمدة موسم كامل في القلعة البيضاء.