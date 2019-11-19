المغرب يصعق بوروندي ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

سجل المغرب هدفين في الشوط الأول، ليفوز 3-صفر خارج ملعبه على بوروندي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 اليوم الثلاثاء.

وبعد التعادل المخيب للآمال بدون أهداف على أرضه مع موريتانيا يوم الجمعة، في افتتاح مشواره بالتصفيات، يتصدر المنتخب المغربي بهذا الانتصار المجموعة الخامسة بأربع نقاط من مباراتين.

وتلتقي موريتانيا على أرضها مع أفريقيا الوسطى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وبدأ المغرب بقوة واقترب من التسجيل عندما سدد المهاجم يوسف النصيري برأسه في العارضة، قبل أن يضع نصير مزرواوي لاعب أياكس أمستردام، أسود الأطلس في المقدمة في الدقيقة 26 من متابعة لكرة مرتدة من جوناثان ناهيمانا حارس بوروندي إثر تسديدة رشيد عليوي من ركلة حرة.

وأضاف النصيري، الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة من حكيم زياش، واختتم أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند الثلاثية، قبل سبع دقائق على النهاية عقب كرة هيأها له سفيان إمرابط.