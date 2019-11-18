يوسف بلايلي يقود منتخب الجزائر لفوز صعب على بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (فيديو)

حقق منتخب الجزائر فوزه الثاني على التوالي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بعد فوزه بنتيجة 1/0 على بوتسوانا، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، الاثنين.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع يوسف بلايلي في الدقيقة 15، حيث فاجأ الجميع وسدد ركلة ركنية في المرمى مباشرة.

واكتسح منتخب الجزائر منافسه منتخب زامبيا 5/0 في الجولة الأولى، ليرفع الفوز على بوتسوانا رصيد محاربي الصحراء إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، التي تضم زمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.

وتتوقف منافسات التصفيات مدة طويلة، حيث تقام مباراة الجزائر المقبلة في 31 أغسطس 2020، عندما يلاقي زمبابوي.

يشار إلى أن منتخب الجزائر حقق بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، حيث فاز في جميع مبارياته، بينها مباراة بركلات الترجيح.